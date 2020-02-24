「瘋狂阿伯」堅信地球是平的　搭自製火箭升空墜死沙漠中

▲搭自製火箭升空，休斯不幸墜落身亡。（圖／翻攝自推特／@happydreams22）

實習記者施怡妏／綜合報導

64歲的「瘋狂阿伯」休斯（Mike Hughes）堅信地球是平，22日在美國加利福尼亞錄製節目時，搭乘自製的火箭升空後，空氣中充滿了灰塵和沙子，降落傘意外飄走，不久後火箭墜落地面。警方證實，火箭在空曠的沙漠中墜毀，一名男子當場死亡。

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

根據BBC報導，影片中，休斯自製的火箭安裝在白色的大卡車上，火箭升空後，似乎與發射裝置摩擦，導致降落傘意外飄落，過不久火箭從空中直衝地面，圍觀的民眾目睹了這起事件，並在旁尖叫著。記者查普曼（Justin Chapman）在Twitter發布火箭發射的影片並寫下，「休斯用一枚自製的火箭升空，最後火箭墜機著陸，休斯很有可能不幸身亡。」

不久後，官方就證實休斯身亡的消息。休斯前發言人表示，「休斯是真正的挑戰者，他這一生活著就是為了挑戰不可能的事情，他不會選擇其他的人生道路，願逝者安息。」相信地球是平坦的休斯以前曾說過，他的目標是飛到外太空的邊緣，親眼看看世界是否是圓形的。去年3月，休斯用自製火箭在莫哈韋沙漠發射，飛向高空1,800英尺（約548公尺）當時他興奮表示，「我的故事真是太神奇了！」