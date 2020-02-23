▲ 國中男子組5000公尺競走決賽，長濱國中楊天福打破大會紀錄。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

109年台東縣全縣中小學聯合運動會，經過連續2天激烈的競賽，於23日下午4時30分圓滿落幕，結果計有田徑方面4項6人破大會，其中就讀東海國中三年級的方晏芝，一人獲得國女組100公尺、200公尺，以及與隊友共同奪得400公尺接力、1600公尺接力，摘下4面金牌，是本次賽會風雲人物。

賽事有4項6人次打破大會紀錄，台東體中高中部林宗翰在高男100公尺比賽，上午預賽先以10秒41，破大會保持多年的10秒60紀錄，下午決賽跑出10秒58，雖比預賽為退步，不過，仍打破大會紀錄，另外，國中女子組標槍，關山國中王禹甯成績38公尺73、海端國中邱心慧成績37公尺20，都打破大會34公尺37紀錄。

▼ 台東縣109年中小學聯合運動會田徑項目閉幕，4項6人破大會紀錄。（圖／記者楊鈞典翻攝）

長濱國中在國中男女子組5000公尺競走項目分別奪冠，並雙破大會紀錄，其中國中女子組5000公尺競走決賽，莊毓晨走出29分44秒63，破大會47分25秒59，比大會紀錄快了17分鐘多，國中男子組5000公尺競走決賽，長濱國中楊天福成績為27分59秒12，打破34分05秒09大會紀錄，2人均表示練競走項目僅1個月，且在長濱沙灘練習，能夠破紀錄很高興。

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