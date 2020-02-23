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中東5國淪陷！伊拉克傳出第1起確診　機場、車站全面戒備防擴散

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▲新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,伊拉克。（圖／路透）

▲伊拉克傳出第一起確診。（圖／路透）

文／中央社

（中央社記者何宏儒安卡拉22日專電）世界衛生組織警告遏止武漢肺炎疫情的機會之窗正縮小，憂心中國以外病例激增。伊拉克今天傳出武漢肺炎確診首例，為第5個有確診病例的中東國家，區域防疫形勢日益嚴峻。

中東和歐洲相繼傳出俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡案例。去年12月最早在中國武漢發現的新型冠狀病毒引發的肺炎已擴散到中國以外30個國家，並在中國以外造成十餘人死亡。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述當地醫界消息人士報導，伊拉克今天傳出南部濟加爾省（Dhi Qar）出現武漢肺炎確診首例，成為繼阿拉伯聯合大公國、伊朗、以色列、黎巴嫩之後，出現確診病例的第5個中東國家。

伊朗新增10個確診病例，使得境內的確診數來到28例，並有5個死亡案例。以色列和黎巴嫩都是昨天通報確診首例。爆發疫情的中東5國累計共有逾40例，通報5死，情勢日益吃緊。

伊拉克當局於20日宣布邊境關卡對伊朗人關閉3天，並呼籲民眾不要前往伊朗。伊拉克航空公司（Iraqi Airways）20日已宣布停飛伊朗航線。伊拉克卡巴拉省（Karbala）和納加夫省（Najaf）的聖地是伊朗什葉派穆斯林重要朝聖地，已出現兩起死亡案例的伊朗什葉派聖城科姆（Qom）當地宗教學者也經常走訪。

伊朗是伊拉克商品第2大出口國，每年出口額約90億美元。伊拉克邊界口岸局（Border Ports Authority）今天在聲明中指出，因應武漢肺炎疫情而設立的委員會「建議民眾為了自身安全，不要前往伊朗」，但同時表示，「兩伊間的商業活動持續，駕駛須接受醫學檢查」。

伊拉克庫德斯坦自治區（Kurdistan Region）政府衛生部長阿邁德（Reber Ahmed）今天確認，當地沒有武漢肺炎確診病例，他表示，與伊朗間的3個邊境口岸維持開放，但只提供居民返回自治區的功能。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗什葉派聖城科姆的學校和大學持續停課。據傳當局打算禁止民眾進入位在科姆的聖人陵墓和聖殿，試圖限制民眾活動以控制疫情。半官方法斯通訊社（Fars news agency）今天報導，伊朗也暫停對伊拉克的朝聖活動。

武漢肺炎疫情蔓延，與伊朗分別有陸上和海上邊界的伊拉克和科威特都如臨大敵。由於伊朗最早出現疫情的科姆是伊拉克和科威特什葉派信徒的熱門旅遊地，當局不敢掉以輕心。科威特民航當局決定，過去兩週有伊朗旅遊史的國際旅客禁止入境，從伊朗出發的科威特公民於入境後將立即予以隔離。科威特航空公司（Kuwait Airways）20日已宣布停飛所有伊朗航線，當局並且禁止旅客從科威特的港口往返兩地。

伊拉克的醫院設備簡陋，有些必須重建和翻新。自從前獨裁者海珊（Saddam Hussein）於2003年垮台以來，估計有逾2萬名醫生已經離開伊拉克。根據世界衛生組織（WHO），伊拉克每一萬人口中只有不到10名醫生。外界憂心當地一旦爆發武漢肺炎疫情，醫療體系恐怕難以因應。（編輯：劉學源）

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