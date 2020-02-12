英國女王長外孫菲利普斯結束12年婚姻　哈利王子出走是契機

▲英國女王的外長孫「彼得·菲利普斯」在11日宣布結束11年的婚姻。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國王室繼哈利跟梅根出走，再丟下一顆震撼彈，女王伊麗莎白二世長外孫、英國王位第15順位繼承人菲利普斯（Peter Phillips）與加拿大籍妻子奧特姆.菲利普斯（Autumn Phillips）於11日宣布離婚，結束長達12年的婚姻。奧特姆向友人透露，夫妻倆之間有些問題，看到哈利王子離開王室後，便下定決心要離婚。

根據SUN報導，兩人於2008年在溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）舉行婚禮，並在格洛斯特郡（Gloucestershire）定居多年，育有兩個小孩，9歲的薩凡納（Savannah）與7歲伊斯拉（Isla）。菲利普斯夫婦發言人表示，「分開這件事對於兩個孩子，以及希望維持友誼的兩人來說，是最好的選擇」，在談論的過程中雙方都很和平，「兩方家庭雖然感到難過，但是對於夫妻共同撫養小孩的決定，給予相當大的支持。」

一位朋友透露，「菲利普斯得知此事時感到非常震驚，他以為自己在這婚姻中很幸福，擁有可愛的女兒以及完美的家庭，至今仍然無法相信。」另一位友人表示，「奧特姆可能會回到加拿大生活，就像哈利根梅根一樣，離開王室展開全新的生活。」





▲哈利王子與梅根於1月8日宣布退出王室。（圖／達志影像／美聯社）

英國媒體猜測，可能是兩人的婚姻失和而導致離婚，對此菲利普斯夫婦發言人表示，「菲利普斯夫婦都還在適應家庭間的變化，希望外界可以給予一些空間，對孩子們保持隱私的權利與同情。」

菲利普斯一直是女王及菲利普親王（Prince Philip）最愛的孫子，得知消息的女王非常生氣，尤其是在這災難性的一年，先是菲利普親王出車禍，愛子安德魯王子（Prince Andrew）的醜聞導致辭退王室職務，在加上孫子哈利跟梅根出走王室，外界都希望，這則消息是女王最後一則難過的新聞。