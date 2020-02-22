防疫工作「台灣是亞洲最好？」　一對比日韓等國…網狂讚3點：讓人安心很多

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，隨著疫情延燒，各國紛紛展開防疫行動。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「台灣這次是不是快到不可思議？」文中比較日、韓等國的防疫表現，忍不住表揚台灣，「穩定口罩供給、打擊有心人士的衛生紙囤貨、每天努力報告進度法規」、「平心而論，台灣這次表現最好吧？」

這位網友文中先論述日本情況，「似乎是為了奧運，官僚主義慢半拍，現在才要統一徵收口罩，準備三月底增加產線」，速度足足晚了台灣近一個月；韓國則是「不知道在幹嘛，直接爆增」；另外還有新加坡、香港，「莫名其妙恐慌，案例也還是增加」。

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▲新冠肺炎疫情延燒，許多店家都備有酒精讓顧客使用。（圖／記者屠惠剛攝）

原PO忍不住表示，「扣除東南亞不可信，亞洲裡面台灣目前是不是最好？穩定口罩供給、打擊有心人士的衛生紙囤貨、每天努力報告進度法規」，雖然表現不盡完美、口罩仍不足，還有24例目前無法追蹤，但他相信案例的部分其他國家也還有，「平心而論，台灣這次表現最好吧？」

看到貼文後，其他人紛紛留言肯定，「因為台灣經歷過SARS」、「好不好是比較出來的，雖然有改進空間，但真的讓人安心很多」、「民眾馬上知道要戴口罩」、「每天記者會是滿穩定人心的」、「別的國家還在想口罩怎樣，我們已經早做了」、「我覺得最後還是會炸，但就比別國好」、「每天記者會真的超尊榮。」

不過也有網友表示，要誇獎得等到疫情穩定或結束後再說，「現在說還太早，SARS在各國解除疫情後才爆」、「我覺得3月才是關鍵時刻，挨得過3月底再說」、「現在說太早，還沒過去」、「我個人覺得巔峰期會在3月全球大爆發」、「別太放心，沒有自覺到處亂跑的還很多」、「這是長期抗戰，至少還有幾個月要撐。」

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