如何泡製有效漂白水？　嘉義市衛生局教你小撇步

▲嘉義市衛生所宣導民眾正確泡製漂白水 。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

因應新型冠狀病毒，勤洗手、消毒跟戴口罩一樣有效預防！不過市面上消毒用品玲瑯滿目，對付病毒還是以含氯漂白水最經濟實惠又有效。嘉義市政府衛生單位教您如何正確泡製漂白水，做好消毒工作。

家具、廚房等環境消毒以1:100(500ppm)稀釋標白水效果最好，只要以5%含氯漂白水10 c.c.，加上1000 c.c.的自來水，就可以製成500ppm的自製消毒水，擦拭門把、桌面、扶手、廚房等常接觸的表面。

而浴室與馬桶，特別針對嘔吐物、分泌物、排泄物等環境消毒，以1:10(5000ppm)稀釋標白水，只要以5%含氯漂白水10 c.c.，加上100 c.c.的自來水，就可以製成5000ppm的消毒水。兩種稀釋漂白水建議都當日使用，當日配製。

提醒民眾漂白水的泡製與儲存有3個小撇步，(1)放在陰涼處、(2)開封後旋緊瓶蓋速用完、(3)當日現泡才有效，定期擦拭常接觸的物體表面，降低傳染病傳播風險。而泡製漂白水也要注意安全，因為含氯漂白水對黏膜具有刺激性，泡製時建議戴上手套、口罩及護目鏡，避免接觸到黏膜(如揉眼睛、摸嘴巴、挖鼻孔)。而漂白水不可與其他清潔劑同時使用，尤其是鹽酸，兩者混合會產生有毒氣體造成人體不適、嚴重者會昏迷。

市長黃敏惠也提醒大家，勤洗手，走出戶外運動、散步、曬太陽，是增加抵抗力最好的方法。

►對抗病毒靠這瓶