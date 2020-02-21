武林糾紛嗆單挑「深海閻王」慘遭朱雪璋設局　「挨刀斷腳筋」法院判賠100萬

▲朱雪璋於2016年間，趁王男等人赴約單挑時，設局圍毆並砍斷王男的腳筋，刑事二審判6年徒刑，北院2月21日再判朱雪璋等人須賠王男100萬。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

台灣格鬥圈人稱「深海閻王」的王姓男子於2016年間，陪與朱雪璋嗆聲單挑的友人赴約，吸引不少網友到場見證，直播觀眾更高達數百名，不料王男等3人一下樓梯，後方鐵門立刻關上，道館內更衝出10多名男子，王男在被挾持下砍斷腳筋，選手生涯因此斷送。王男向朱雪璋在內的15名被告求償2182萬餘元，北院2月21日判賠100萬元。

自稱朱元璋後代的朱雪璋，被控於2016年間趁王姓男子等人赴約比武時，設局圍毆並砍斷王男的腳筋，刑事二審各判朱雪璋及妻子6年、5月徒刑，民事部分，雙方多次調解不成，北院日前判朱雪璋等人，須賠王男的蔡姓、詹姓友人各12萬3千元及7萬3千元，2月21日再判賠王男100萬元。

王男先前接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示部分習武之人脾氣較衝，常常會有口角衝突，他在案發前雖曾與朱雪璋有過節，朋友更嗆聲要與朱雪璋單挑，但他當時只認為這是武術圈日常的「小打小鬧」。

不料王男與友人到朱雪璋道館赴約時，竟慘遭「設局關門」，朱雪璋不顧鄉民們在鐵門外敲喊，率10多人圍毆王男等人；號稱「深海閻王」的王男名不虛傳，在亂戰中絲毫不落下風，但他朋友當時習武不久，沒兩下就被打趴在地，王男見友人倒地吐血，不得不乖乖就範，更在被挾持時，遭朱雪璋砍斷腳筋。王男回顧整起事件，檢討原本衝動的性格，現在將重心放在培育後進，希望能向大眾推廣正大光明的格鬥運動。

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