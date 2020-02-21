雲端最前線／疫情爆發不防疫？共軍狂繞台「是在哈囉？」

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共軍近期頻頻出動各式武器執行戰備巡航，在9日共軍殲11戰機不僅越過海峽中線，還曾鎖定F-16，一度造成高度緊繃，我國空軍司令部否認此事，但不到一個月就發生三次「空中警報」。共軍新聞發言人也提及東部戰區進行「戰備巡航」，但相較於中國新冠肺炎疫情爆發，共軍卻頻頻對台挑釁，引發各界批評，更網友戲稱「是在哈囉？」《雲端最前線》21日邀請立法委員鍾佳濱、中華民國醫師公會全聯會副秘書長羅浚晅、軍情與航空網站主編施孝瑋以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國防部證實，共機越過台海中線。（圖／國防部提供）

因應新冠肺炎（COVID-19）防疫及衝擊，行政院20日拍板「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」。其中，針對「確診、疑似罹患者」不聽指示，最高可罰新台幣兩百萬元；居家隔離、檢疫者，若違反規定「趴趴走」，最高處一百萬元罰鍰。政府祭出重罰，真的能奏效？

另外，美國疾病管制與預防中心（CDC），列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣已經釐清第19例個案白牌車司機的感染來源，將積極和美方說明，但也有人質疑，這名台商在外趴趴走接觸那麼多人，只有一個計程車司機被感染，真的是感染來源？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。