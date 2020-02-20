雲端最前線／口罩之亂又來？蘇貞昌下令「藥師」爆氣

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新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，除了口罩，現在全台 6,000 多家健保藥局也可以買到防疫酒精，為了民眾需求，行政院也拍板敲定20日起，藥局販售口罩數量加倍！但立刻引發基層藥師砲轟，更有人哭訴連做夢都夢到在包口罩，口罩之亂又再掀起議論。《雲端最前線》20日邀請新北市議員葉元之、藥師公會全聯會理事長黃金舜以及台北市藥師公會社區藥局委員會副主委曾光洵與主持人楊文嘉深度探討。

▲20日起藥局販售口罩數量加倍。（圖／記者屠惠剛攝）

工廠配合政府全力趕工後，口罩開始加倍分送。高雄一間藥局的藥師就對民眾說，自己生病累垮不想再做，又賣口罩又得包裝做手工，真的很累。另一名藥師透露，「如果說一人藥局的話，很多這次藥師都說要退出，因為他們真的忙不過來。」藥師公會日前曾公告，指之後國軍會協助先行分包，不過到目前為止，政府並沒有公告具體落實的時間表。

因應新冠肺炎防疫及衝擊，行政院預計20日將拍板紓困特別條例。其中，政院初擬草案規定，若散播防疫相關謠言，最高可處3年有期徒刑。對此，國民黨團副書記長馬文君19日受訪時表示，政府掌握最多的宣傳管道，因此只要把正確訊息做到最好的宣傳，相信就沒有這些疑慮，不要動不動就要處罰民眾。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。