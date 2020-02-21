體溫時高時低！51歲大叔「懷疑自己得新冠肺炎」...留下遺書後消失

▲楊元運女兒今日發佈尋人啟事。（圖／紅星新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀肺炎疫情下人心惶惶，武漢51歲的男子楊元運就因懷疑自己「中招」，為了不拖累家人，在16日離家出走，且沒有攜帶錢包、手機、身份證等必備品。其妻子於當天下午，發現楊元運所留下的遺書，上面的話語讓他們一家人都擔憂不已。

▲遺書內容。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，武漢市民楊晶晶今（21）日發佈尋人啟事，稱其51歲的父親於16日離家出走，情況危急。她表示，當天下午，目前在家中看到父親留下的遺書後，立即通知她報警，遺書上寫著「如果這次疫情和我開了玩笑，我坦然接受他的洗禮」，「如果我的病體有用就獻給這次疫情做醫學研究，願天下人不受病魔的折磨」，落款「楊元運」。

據楊晶晶的敘述，小區監視器畫面顯示，6日早上6時50分左右，楊元運翻牆出去。直到楊元運離家出走，楊晶晶才知道父親一直都在懷疑自己為新冠病毒肺炎患者，「我每天都和我父親聊天、視頻，但他從來不說身體問題。」

▼ 尋人啟事內容。（圖／紅星新聞）

楊元運是否為新冠肺炎患者？對此社區工作人員表示，他此前沒有確診，8日的檢查結果顯示雙肺無異常，血壓也無異常，體溫為37.2℃，自9日起每日都會觀察楊元運的身體狀況，直到11日早上，楊元運自查體溫為37.3℃，醫生建議他去醫院重新做CT檢查，「當時他不願意去，說醫院費用太高了，他要自己回家進行隔離。」

據社區工作人員記錄，楊元運至16日前，體溫有2次異常，除了2月11日早上，在2月14日下午3時許，楊元運自查溫度為37℃，接著向社區表示自己「有時溫度又會達到37.5℃，胸部有堵塞感」。

楊元運與社區人員的聊天記錄顯示，11日至14日曾自述體溫忽高忽低，「我每天吃不好、睡不好，體溫時高時低，發汗時37.5℃」 ，並想要去醫院住院。而這些情況，工作人員稱每天都有跟蹤記錄，反饋給街道和醫生，「不能說居民哪一天體溫高了我們就要把他隔離，我們上報給街道和醫生，由他們判斷，再通知我們是否需要住院隔離，這是有一個標準的。」

社區工作人員還稱，楊元運有時會在微信中，向他們反映自己的心理狀態，「他說他心理壓力大，我們讓他放輕鬆點，不要害怕。」

當地派出所則表示，目前還未找到人，在接警當天便聯繫家屬做筆錄，在採集其女兒DNA後，已將楊元運錄入為失蹤人口；前2日曾同家屬前往老家尋找但未果，「直到昨天淩晨2點多，我們還在聯繫他的親戚，目前正在加大力度搜尋。」

▼ 楊元運與社區工作人員的聊天記錄。（圖／紅星新聞）