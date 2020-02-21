疑接觸新冠肺炎確診患者　青瓦台十多名警衛要隔離2周

▲青瓦台警衛被懷疑曾接觸過新冠肺炎確診患者。南韓總統文在寅(右)會不會因此中招？(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

韓國《中央日報》周五( 21日)報導，由於懷疑接觸過新冠肺炎確診患者，十多名青瓦台內部警衛最近被要求自行隔離2周。

韓國疾病管理本部周四日表示，一名75歲的韓國籍男性確診患者，曾於2月6日至17日之間，先後5度前往景福宮站附近的一家醫院就診。而該醫院距青瓦台只有1公里，青瓦台的警衛也經常前往該處就醫。

當這名75歲患者的活動軌跡公開後，首爾地方員警廳調查發現，有20多名首爾廳下屬的警員在這段期間曾到過該醫院看病。當中10多人屬於負責青瓦台內部警衛工作的101警衛團。負責在青瓦台周邊警衛的202警衛團，也有員警曾到這家醫院就診。

2月21日，韓國警方相關人士說：「已經要求可能跟患者有過接觸的員警從最後一次前往眼鼻喉科醫院就診的日期算起，在家隔離休息14天。」

此外，對於是否有員警曾跟「新天地」教會人員接觸過，警方表示：「我們並未對此展開調查，也未要求警員主動申報。」

據瞭解，青瓦台「101警衛團」和「202警衛團」受總統警衛處統一指揮，分別負責青瓦台內部和外部的警衛工作，是首爾員警廳下屬組織，其中101警衛團共有700多名員警，202警衛團共有500餘名員警。他們分為4個中隊，24小時輪班執勤。

青瓦台的消防隊成員中，也有人跟第56例患者在同一天前往過這家醫院。兩個警衛團和總統警衛處最近剛進行完內部的防疫工作。