　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲肺炎疫情肆虐，民眾戴口罩防疫，保險專家也提醒要準備醫療保單。（圖／記者林敬旻攝，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎疫情影響又遭遇流感流行季節，民眾不免擔憂是否有一張保單可提供完整保障？為了讓保戶獲得最心安的醫療保障，新安東京海上產險公司19日宣布，凡投保「健康御守突發傷病健康保險」，保戶若經醫院確斷（含疑似診斷）新冠肺炎或流感住院接受診療，且療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照「加護病房」的標準升等理賠給付。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，針對新冠肺炎及流感所致的影響，「健康御守突發傷病健康保險」專案提供日額1000元至2500元等4種選擇，一般病房最多可給付60日，加護病房最多給付45日。

以本次疫情為例，如因診斷或疑似新冠肺炎而住進了入負壓隔離病房，每日給付可達3000元至7500元；另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」，相關醫囑回診時，每次同樣可獲得1000元至2500元理賠金，提供保戶更無後顧之憂，以專心與病毒對抗。

新安東京海上產險提醒，目前國人受到新冠肺炎及流感雙重疫情威脅，民眾仍應保持警覺不可掉以輕心，更需要一張完整保單保障自身的健康，這張保單不僅可補充住院日額保障，不分職業類別皆可投保，同時突發傷病更不限海內外地區，即可依條款進行賠付。

ET快訊
劉真病危原因曝光！動心臟瓣膜手術「心跳突停」
獨／劉真爆病危！學員「無期限停課」：短期無法回來
前HBL球星「狠奪初夜」！約妹手段曝　女大生醒來見血跡崩潰
前線接觸白牌運將…醫「發現第19例」反遭攻擊！女兒心疼回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元！今年新增極短片組

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

首批246名台商出關手繪感謝信曝光　2童奶音喊「謝謝阿中部長」讓他笑了

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元！今年新增極短片組

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

星巴克春季新品滿滿櫻花粉＋浪漫紫　狗狗賞櫻杯超療癒

小S聽到病況心疼「劉真一定要好起來」：誠心的為她祈禱

中職／右肩復健進度超前　歐耀宗渴望踏上投手板

100多種線下職業轉戰「雲工作」　開直播賣房、賣車引來百萬人觀看

快訊／新冠肺炎攻陷伊朗！　首度發現2起確診病例

住房率腰斬一半！新冠肺炎讓飯店業崩潰「變蚊子館」　電話接起來都是退房

老母親的磅秤是寶！農民第一次做生意就弄丟　警助找回含淚緊抱

東出昌大出軌未成年女星「慘遭索賠5億」　龜縮一個月道歉：我什麼都沒了⋯

共軍繞台首稱「戰備巡航」　殲11傳一度鎖定F-16　空軍回應了！

看準都更利益　東騰開發砸7億買中山區40年「不起眼」華廈　

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

保險熱門新聞

尹衍樑罰兒惹怒金管會　南山人壽已撤下公文

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

開發金3月前百分百併購中壽要延期

新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

遠雄人壽第二屆「金險獎」開跑　總獎金高達27萬元

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

一張表懂車禍調解官要看的單據

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

15家產險申訴率　國泰拿最低

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求盡快說明

更多熱門

相關新聞

台商達芙妮　2019年關店2288家

台商達芙妮　2019年關店2288家

台商品牌「達芙妮」（DAPHNE）1990年代進軍中國大陸以來，一度有著「平價鞋王」、「中國女鞋第一品牌」等稱號，但近年品牌優勢逐步衰退，自2015年來虧損超過百億台幣。據該集團最新業績公告顯示，2019年，達芙妮大陸門市關店數達2288間，平均每天就有6家店關門。

釜山接連出現疑似個案　急診室緊急封閉

釜山接連出現疑似個案　急診室緊急封閉

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了

接送鑽石公主號5台人下船　謝長廷眼眶濕了

白牌司機死亡　弟母妹都確診

白牌司機死亡　弟母妹都確診

疫情衝擊　星展要推企業紓困措施

疫情衝擊　星展要推企業紓困措施

關鍵字：

新安東京海上產險武漢肺炎保單保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

週刊爆「女神主播」幽會小鮮肉喊告

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

土城清水模咖啡廳必喝桂花奶蓋咖啡

幼教師太火辣　學生爸直奔找人

快訊／女神主播認了離婚16年老公！爆偷吃小鮮肉

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

防疫酒精來了！台糖產75%酒精全家今早十點開賣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

劉真遭爆裝葉克膜！　辛龍澄清

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面