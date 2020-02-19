「新冠肺炎+流感」疫情肆虐！新安東京海上產險宣布：健康險理賠從優升等

▲肺炎疫情肆虐，民眾戴口罩防疫，保險專家也提醒要準備醫療保單。（圖／記者林敬旻攝，示意圖）

記者楊絡懸／台北報導

新冠肺炎疫情影響又遭遇流感流行季節，民眾不免擔憂是否有一張保單可提供完整保障？為了讓保戶獲得最心安的醫療保障，新安東京海上產險公司19日宣布，凡投保「健康御守突發傷病健康保險」，保戶若經醫院確斷（含疑似診斷）新冠肺炎或流感住院接受診療，且療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照「加護病房」的標準升等理賠給付。

新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，針對新冠肺炎及流感所致的影響，「健康御守突發傷病健康保險」專案提供日額1000元至2500元等4種選擇，一般病房最多可給付60日，加護病房最多給付45日。

以本次疫情為例，如因診斷或疑似新冠肺炎而住進了入負壓隔離病房，每日給付可達3000元至7500元；另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」，相關醫囑回診時，每次同樣可獲得1000元至2500元理賠金，提供保戶更無後顧之憂，以專心與病毒對抗。

新安東京海上產險提醒，目前國人受到新冠肺炎及流感雙重疫情威脅，民眾仍應保持警覺不可掉以輕心，更需要一張完整保單保障自身的健康，這張保單不僅可補充住院日額保障，不分職業類別皆可投保，同時突發傷病更不限海內外地區，即可依條款進行賠付。