尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

▲南山人壽懲處公告引起各界議論紛紛。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事尹衍樑「公開打兒子」，要求記副董事長尹崇堯大過，引起軒然大波。總公司同仁見到懲處紛紛感到不可思議，「第一次看過懲處張貼在電梯口」；金管會保險局也議論「不符合公司治理」應為無效，要求南山提出相關說明。然而就在公告沒多久，南山人壽已悄悄撤下公文，並向金管會坦言「未經董事會通過，懲處無效」，劇情大轉折讓人疑惑。

南山人壽15日公告內容指出，由於南山人壽業績於2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜「各記一支大過，以儆效尤」。

這起懲處公文是保險業界首見公司高層「因業績不佳遭記大過」。值得一提的是，該公文以尹崇堯之名發布，內容卻有「尹衍樑董事要求」等字眼，可見是大股東父親發狠，親自懲罰副董事長兒子，然而疑點重重，例如該份公告不是董事長簽核，就算董事長不在，也應該要掛董事長的名字；而15日當天，南山內部到底發生什麼事，為何尹衍樑引爆怒火大罵公司經營階層？眾說紛紜。

據了解，南山人壽內部同仁在電梯口公布欄可以見到這份公文，也就是說，該懲戒公告以「昭告天下」方式向同仁「以儆效尤」，引起諸多遐想，也深怕下一波將會連累基層員工。南山工會當時也向《ETtoday新聞雲》記者表示，針對尹衍樑大股東直接介入保險公司經營管理及金融業經理人的專業判斷，恐嚴重影響保險公司的未來，將向金管會反映。

公司業績連續兩年落後，位居第三，身為大股東的董事可能對業績感到不滿而要求懲處相關人員，但根據公司規定，高階人員懲處案件，必須到董事會提案並作出決議，而不是直接發布公告。金管會保險局聞訊更是「震怒」，官員認為，南山人壽此懲處案明顯未依公司章程及內控程序，不符合公司治理，要求南山人壽儘快說明，否則不排除再祭出新的「南山條款」。

不過，就在公告沒多久，南山人壽已悄悄撤下公文，就像「懲處沒有發生過」一樣；南山總公司內勤同仁向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時看到懲處公文貼在電梯口，過了約10分鐘後，回去該處就發現「公文被撕掉了」。

金管會保險局表示，經過向南山人壽了解後，南山人壽坦言該公告「未依內部獎懲程序辦理」，也未經董事會通過，因此承認懲處無效，並予以撤銷；目前金管會已函請南山人壽儘快提出相關說明以及未來如何改善，且須在本周內回覆，等南山人壽回覆後再進行處理。

▲南山人壽總公司15日懲處公告內容。（圖／記者楊絡懸翻攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）