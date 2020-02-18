　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼南山人壽中山分公司。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽懲處公告引起各界議論紛紛。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

南山人壽董事尹衍樑「公開打兒子」，要求記副董事長尹崇堯大過，引起軒然大波。總公司同仁見到懲處紛紛感到不可思議，「第一次看過懲處張貼在電梯口」；金管會保險局也議論「不符合公司治理」應為無效，要求南山提出相關說明。然而就在公告沒多久，南山人壽已悄悄撤下公文，並向金管會坦言「未經董事會通過，懲處無效」，劇情大轉折讓人疑惑。

南山人壽15日公告內容指出，由於南山人壽業績於2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜「各記一支大過，以儆效尤」。

這起懲處公文是保險業界首見公司高層「因業績不佳遭記大過」。值得一提的是，該公文以尹崇堯之名發布，內容卻有「尹衍樑董事要求」等字眼，可見是大股東父親發狠，親自懲罰副董事長兒子，然而疑點重重，例如該份公告不是董事長簽核，就算董事長不在，也應該要掛董事長的名字；而15日當天，南山內部到底發生什麼事，為何尹衍樑引爆怒火大罵公司經營階層？眾說紛紜。

據了解，南山人壽內部同仁在電梯口公布欄可以見到這份公文，也就是說，該懲戒公告以「昭告天下」方式向同仁「以儆效尤」，引起諸多遐想，也深怕下一波將會連累基層員工。南山工會當時也向《ETtoday新聞雲》記者表示，針對尹衍樑大股東直接介入保險公司經營管理及金融業經理人的專業判斷，恐嚴重影響保險公司的未來，將向金管會反映。

公司業績連續兩年落後，位居第三，身為大股東的董事可能對業績感到不滿而要求懲處相關人員，但根據公司規定，高階人員懲處案件，必須到董事會提案並作出決議，而不是直接發布公告。金管會保險局聞訊更是「震怒」，官員認為，南山人壽此懲處案明顯未依公司章程及內控程序，不符合公司治理，要求南山人壽儘快說明，否則不排除再祭出新的「南山條款」。

不過，就在公告沒多久，南山人壽已悄悄撤下公文，就像「懲處沒有發生過」一樣；南山總公司內勤同仁向《ETtoday新聞雲》記者透露，當時看到懲處公文貼在電梯口，過了約10分鐘後，回去該處就發現「公文被撕掉了」。

金管會保險局表示，經過向南山人壽了解後，南山人壽坦言該公告「未依內部獎懲程序辦理」，也未經董事會通過，因此承認懲處無效，並予以撤銷；目前金管會已函請南山人壽儘快提出相關說明以及未來如何改善，且須在本周內回覆，等南山人壽回覆後再進行處理。

▲南山人壽總公司15日公告指出，由於南山人壽業績於2019年及2020年「連續二年」排名業界第3名，南山人壽董事尹衍樑要求，南山人壽副董事長尹崇堯及總經理許妙靜各記一支大過，以儆效尤。（圖／記者楊絡懸翻攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲南山人壽總公司15日懲處公告內容。（圖／記者楊絡懸翻攝，請勿隨意翻拍，以免侵權）

ET快訊
鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了
快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例
新北驚傳夫妻陳屍車內！　兒子定位驚見在祖墳旁
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求「盡快說明」不合規定恐挨罰

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

副駕駛阿金坐車堅持「手手伸直」　偷學老爸開車...網笑：快給方向盤

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

開發金3月底百分百併購中壽要延期　金管會要求提出4點說明

大股東尹衍樑記兒子大過　南山人壽向金管會坦承「懲處無效」

不當勸誘客戶買保單、假投保真理財　金管會開罰國壽560萬

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求「盡快說明」不合規定恐挨罰

確診破7萬！大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

總獎金40萬元！「東森盃」捷運車站設計大賽　線上票選活動開始囉

ETtoday寵物合體奧斯卡穩坐頭座　「高雄春酒」董事長陳安祥：今年包滿意

尹衍樑發狠「記兒子大過」惹怒金管會！南山人壽悄悄撤下公文　承認懲處無效

陳艾琳產後兩個月怒甩12公斤　現身PUMA示範「一個動作」超燃脂

捷運為何不設酒精消毒？「悲慘真相」曝光...網崩潰了

疫情影響生意　桃園五星級大飯店啟動美食外送到府

血友病童媽是陸配遭網轟　黃暐瀚痛批台灣網友：這合人性嗎？

快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例

下手前再考慮一下！Motorolla Razr折疊機螢幕出現折痕

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

保險熱門新聞

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

南山人壽董事尹衍樑記兒大過　保險局要求盡快說明

開發金3月前百分百併購中壽要延期

快訊／保德信人壽驚傳準備轉手！

尹衍樑因南山人壽業績第3　親自「記兒子大過」

一張表懂車禍調解官要看的單據

獨家／南山人壽業務員薪資遭亂扣3萬2！

一張表搞懂失能險與長照險！　挑選時必留意2大關鍵

15家產險申訴率　國泰拿最低

5月上路！車禍受傷理賠定義更明確

保險專家：美元保單可續為今年市場主流

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

尹崇堯出任南山人壽副董事長

更多熱門

相關新聞

美、陸降息3次　陸銀去年賺輸國銀

美、陸降息3次　陸銀去年賺輸國銀

金管會今（18）日表示，陸銀在台分行2019年獲利衰退6.8%，同時也賺輸台資銀行在陸分行，主要是受到美國、大陸降息影響，利率下降導致陸銀在台分行利息收入、獲利雙雙減少。

開發金3月前百分百併購中壽要延期

開發金3月前百分百併購中壽要延期

新冠肺炎衝擊！卡費最多可緩繳6個月

新冠肺炎衝擊！卡費最多可緩繳6個月

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

尹衍樑記兒大過　南山向金管會坦承懲處無效

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

不當勸誘客戶買保單　國壽挨罰560萬

關鍵字：

南山人壽杜英宗尹衍樑尹崇堯陳棠南山人壽公版境界新系統境界新系統之亂金管會保險保險雲老闆雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

快訊／李光洙車禍意外！

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

員工家屬確診　台中工廠50餘人居家隔離

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面