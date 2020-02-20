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南山董事尹衍樑記兒大過　顧立雄：總經理要跟他say no！

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽15日公告，董事尹衍樑要求對擔任副董事長、兒子尹崇堯及總經理許妙靜記大過，引起喧然大波。金管會主委顧立雄今（20）日表示，「不符合公司治理原則」，他認為總經理的專業度要拿捏，「大股東再怎麼生氣就跟他say no！」。

金管會主委顧立雄今天在例行記者會上表示，以「不符合公司治理原則」一句話來說明，且已透過保險局請南山寫報告說明。在這種情況下，南山人壽擁有許多保戶，未來要如何獲取保戶的信賴，這是非常重要的事情，此舉已具體反映公司治理受到傷害，對於這樣的傷害該如何彌補，以及對金管會提出什麼樣的承諾，是主管機關最為關切的事項。

顧立雄進一步指出，從這件事情來看，「反映兒子怎麼對抗老爸呢？」不過他認為應思考的是一家公司的副董事長扮演什麼角色，更重要的是董事長要扮演角色，以及總經理專業拿捏，且在董事會應有良善的運作，以及發揮應有的職能，未來要看南山如何符合公司治理的運作，無論做出一個規劃也好、承諾也好，必須要認真看待這件事情。

顧立雄認為，這次事件與先前董事長杜英宗的個人色有很大不同，原先是由小事情引起，大股東車子被撞壞，一時情緒上來才公告懲處，但某種程度來看，從主管機關的立場，要避免大股東因一時興起，對公司治理造成的傷害，相信這次關切會對公司帶來一定程度的警剔。

顧立雄說，「大股東再怎麼生氣就跟他say no！」他強調，重點是在董事會職能應如何有效發揮，且在董事會前，總經理又要如何有專業把持，相信這次關切下會有所改善。

據了解，南山人壽15日內部發出2起懲處公告，首先是南山人壽因業績不佳，連續2年排名業界第三，董事尹衍樑要求副董事長尹崇堯、總經理許妙靜各記大過一次；再者是因停車管理不善，導致董事座車車頂與後方保險桿損傷，一名高層主管被記小過。

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