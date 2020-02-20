犧牲醫護比照烈士撫卹　陸衛健委：因防控而亡就可申請

▲前線醫護人員在救治同時，自己感染的風險也相當大。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)持續延燒，自疫情爆發以來，大陸已有多位醫護人員不幸感染病毒因此犧牲，中國國務院在20日舉行聯防聯控機制的新聞發布會，主要聲明要提供醫療救治經費的保障。國家衛生健康委人事司副司長段勇表示，國家衛健委已經向地方部門提出要求，力保犧牲人員的權益，也要宣傳這些無私忘我的奉獻精神、先進的事蹟。

為了要掌握醫療機構人員的犧牲情況，中國退役軍人事務部和中央軍委政治工作部在17日發布了《關於妥善做好新冠肺炎疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作的通知》，隨後國家衛健委也在18日發布了《關於做好新冠肺炎疫情防控犧牲醫務人員和防疫工作者烈士褒揚有關工作的通知》，督促各單位做好申報工作，也要對犧牲者家屬進行慰問，如果家庭間發生困難，也要積極去排解。

國家衛健委對發布的通知中提出4點要求：

1.要求各地衛生健康部門的主要負責人要負總責，要第一時間推動落實相關工作。

2.要了解本地醫務人員的相關情況，督促犧牲人員單位及時做好申報工作。

3.要對犧牲人員家屬進行慰問，了解並解決他們的實際困難，並進行心理疏導。

4.要做好犧牲人員先進事蹟的宣傳工作。

▲大陸女護士憂心頭髮會成為病毒傳播途徑，不惜犧牲形象剃髮。（圖／翻攝 微博）

根據《環球時報》報導，只要醫護人員和防疫工作者在疫情期間，因履行防控工作職責感染新冠肺炎以身殉職，就應該被評定、批准為烈士，可以根據《烈士褒揚條例》實施撫卹優待政策，發放烈士褒揚金和撫卹金。

段勇表示，為這些犧牲者進行表彰，除了可以對他們致意外，也可以激勵廣大義醫務人員，可以更加投入防控任務中提升凝聚力，「在全社會營造致敬英烈、關愛烈屬的濃厚氛圍。」