　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

犧牲醫護比照烈士撫卹　陸衛健委：因防控而亡就可申請

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢肺炎,新冠肺炎,醫護。（圖／路透社）

▲前線醫護人員在救治同時，自己感染的風險也相當大。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)持續延燒，自疫情爆發以來，大陸已有多位醫護人員不幸感染病毒因此犧牲，中國國務院在20日舉行聯防聯控機制的新聞發布會，主要聲明要提供醫療救治經費的保障。國家衛生健康委人事司副司長段勇表示，國家衛健委已經向地方部門提出要求，力保犧牲人員的權益，也要宣傳這些無私忘我的奉獻精神、先進的事蹟。

為了要掌握醫療機構人員的犧牲情況，中國退役軍人事務部和中央軍委政治工作部在17日發布了《關於妥善做好新冠肺炎疫情防控犧牲人員烈士褒揚工作的通知》，隨後國家衛健委也在18日發布了《關於做好新冠肺炎疫情防控犧牲醫務人員和防疫工作者烈士褒揚有關工作的通知》，督促各單位做好申報工作，也要對犧牲者家屬進行慰問，如果家庭間發生困難，也要積極去排解。

國家衛健委對發布的通知中提出4點要求：

1.要求各地衛生健康部門的主要負責人要負總責，要第一時間推動落實相關工作。

2.要了解本地醫務人員的相關情況，督促犧牲人員單位及時做好申報工作。

3.要對犧牲人員家屬進行慰問，了解並解決他們的實際困難，並進行心理疏導。

4.要做好犧牲人員先進事蹟的宣傳工作。

▲▼公開宣傳陸女護士剃頭，引發網友爭議適合嗎。（圖／翻攝 微博）

▲大陸女護士憂心頭髮會成為病毒傳播途徑，不惜犧牲形象剃髮。（圖／翻攝 微博）

根據《環球時報》報導，只要醫護人員和防疫工作者在疫情期間，因履行防控工作職責感染新冠肺炎以身殉職，就應該被評定、批准為烈士，可以根據《烈士褒揚條例》實施撫卹優待政策，發放烈士褒揚金和撫卹金。

段勇表示，為這些犧牲者進行表彰，除了可以對他們致意外，也可以激勵廣大義醫務人員，可以更加投入防控任務中提升凝聚力，「在全社會營造致敬英烈、關愛烈屬的濃厚氛圍。」

ET快訊
澳門學生檢疫「2天偷跑8次」！防疫員上門怒了　曝證據送交裁罰
新冠肺炎疫苗大突破！　台灣國衛院成功合成「瑞德西韋」藥物
獨／鑽石公主號台乘客「趕不上包機」原因曝光　陳日昇坦言：心好
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

新冠肺炎患者痊癒後會影響肺功能？陸專家：能相當成長或「完全恢復」

犧牲醫護比照烈士撫卹　陸衛健委：因防控而亡就可申請

「拒東航、堅持華航執飛 」 湖北台辦：民進黨政府別再阻撓、拖延

南韓總統文在寅致電慰問　習近平：體現同舟共濟的友好情誼

疫情當前解放軍頻繞台　陸委會：請以天下蒼生為念

湖北：企業3月10日前不復工　開學日無限期延後「最吃勁關鍵期！」

黑心「代孕診所」非法胚胎移植　她術後肚子劇痛...宮腔內竟然全是血

「阻止大姨媽探班」　女醫護員驚傳出被要求吃藥

解密「武漢封城」決定　丁向陽：人群隔離成本最低、效果最好

第二架包機磋商無進展　陸委會：已協處湖北1330人次需求

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

失智柴奶奶「後腿無力」行動不便 家人特製水管螃蟹車陪牠慢慢走

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

新冠肺炎患者痊癒後會影響肺功能？陸專家：能相當成長或「完全恢復」

犧牲醫護比照烈士撫卹　陸衛健委：因防控而亡就可申請

「拒東航、堅持華航執飛 」 湖北台辦：民進黨政府別再阻撓、拖延

南韓總統文在寅致電慰問　習近平：體現同舟共濟的友好情誼

疫情當前解放軍頻繞台　陸委會：請以天下蒼生為念

湖北：企業3月10日前不復工　開學日無限期延後「最吃勁關鍵期！」

黑心「代孕診所」非法胚胎移植　她術後肚子劇痛...宮腔內竟然全是血

「阻止大姨媽探班」　女醫護員驚傳出被要求吃藥

解密「武漢封城」決定　丁向陽：人群隔離成本最低、效果最好

第二架包機磋商無進展　陸委會：已協處湖北1330人次需求

觀光紓困案出爐！旅行社最高補350萬　「陸團離境、被禁出團」都有補

18歲怪奇比莉「橫掃葛萊美」人紅遭妒忌？　頒獎典禮哽咽：我覺得很多人恨我

醫揭第19例遭攻擊！　他求民眾「做好3件事」網狂讚：撐過疫情關鍵

新冠肺炎疫情退散！　大台南消災祈安護國大法會週日登場

匈牙利桌賽／陳思羽、鄭先知3比1退同袍　攜手莊陳配逆轉晉8強

好市多回收廚餘噁流市面！恐怖業者轉賣餐廳　加速生腐敗細菌

誰感染了計程車司機？陳其邁揭露「完整追查過程」、三大關鍵要素

愛黛兒睽違5年曝「新專輯日期」！發言人：已經籌劃數月

美妝博主傳授「口紅不沾杯」神技　戴口罩超適用！

全民抗疫！企業動起來　連鎖業者「二氧化氯消毒液」免費送

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

台商達芙妮　2019年關店2288家

即／湖北確診驟減「一日破百死」

17歲女凌晨跳軌…當場「雙腳齊膝斷開」

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

更多熱門

相關新聞

幕後追蹤／鑽石公主號台籍乘客或趕不及包機 陳日昇：不是說好一起回家？

幕後追蹤／鑽石公主號台籍乘客或趕不及包機 陳日昇：不是說好一起回家？

受鑽石公主號新冠肺炎疫情影響，隔離在海上超過14天的台籍魔術師陳日昇，究竟是否能順利搭上包機返台？陳日昇今（20日）晚接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時嘆，「不是說好一起下船，一起上飛機 ，一起回家的嗎?」

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

澳門學生檢疫14天　2天竟偷跑8次

北海道2確診男性曾在札幌雪祭工作

北海道2確診男性曾在札幌雪祭工作

霸韓會增加社區感染！郝龍斌：防疫最壞示範

霸韓會增加社區感染！郝龍斌：防疫最壞示範

即／公主號新增13例　相模原也發現1例

即／公主號新增13例　相模原也發現1例

關鍵字：

衛健委新冠肺炎大陸疫情烈士撫卹烈士褒揚條例段勇

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面