客廳馬拉松…CEO宅家太閒「狂跑8小時100公里」！網怒：樓下錘死你

▲馬拉松愛好者在家多病毒，沒辦法出門，在家跑步10小時。（圖／Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

受疫情的影響，許多人都是能不出門就不出門，安心宅在家裡。不過，持續多日不能外出跑步，對於早已養成跑步習慣的愛好者來說，可能得憋壞了。這不，重慶一位48歲的馬拉松愛好者日前就在家裡做了一間瘋狂的事， 他在客廳和陽台繞圈跑，用了8小時，跑了100公里，大概跑了2800圈。

48歲的謝興物是一家企業的CEO，平常熱愛健身和跑步，從2012年開始練習跑步，「開始鍛煉之後，基本上沒有去過醫院。」他現在常常參加馬拉松比賽和越野100公里賽事，但是這次因為新冠肺炎疫情，只能老老實實呆在家中。

不過，在家謝興物也沒有閒著，每天在家都跑步，甚至跑壞了家中的跑步機，「一家三口都喜歡跑步，分配了一下，3人上午下午晚上各1人；我的訓練強度又比較大，跑了5天跑步機就壞掉了。」

但顯然，這並不能阻擋一個長跑愛好者的腳步，沒了設備，他就開始繞客廳跑，2月16日更突發奇想做一個挑戰，決定繞著家裡跑100公里。那天，他花了8個小時，從陽台跑到客廳，就這樣繞圈圈饒了2800圈，「從早上跑到晚上六點多鐘，一直跑了10小時40分鐘，跑得手機沒電了，就用個移動充電寶帶著跑。」事後據手機軟體顯示，他共計跑了96438步，平均每分鐘150步。

▲現在很多人選擇健身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

因為這個壯舉，謝興物一下子紅遍網路，面對採訪，他表示，「這個是一個生活習慣，不會因為疫情就不跑步了，肯定會堅持鍛煉的，現在我們一家人在我的帶動下都開始堅持鍛煉了。」

對此，很多大陸網友都覺得很佩服，不過也有網友質疑，「如果是在1樓，那麼點贊，否則請心疼樓下」、「我樓上那人天天搞得咚咚響，我都恨不得上去錘死他」、「你家好大，可以隨便跑動」、「1小時10公里，我平時在操場拼了老命才能跑到這個速度，看影片中這速度能嗎」。