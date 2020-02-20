　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

客廳馬拉松…CEO宅家太閒「狂跑8小時100公里」！網怒：樓下錘死你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼跑步機,跑步,運動,室內運動,快走,心肺耐力。（圖／Pakutaso）

▲馬拉松愛好者在家多病毒，沒辦法出門，在家跑步10小時。（圖／Pakutaso）

記者鄭思楠／綜合報導

受疫情的影響，許多人都是能不出門就不出門，安心宅在家裡。不過，持續多日不能外出跑步，對於早已養成跑步習慣的愛好者來說，可能得憋壞了。這不，重慶一位48歲的馬拉松愛好者日前就在家裡做了一間瘋狂的事， 他在客廳和陽台繞圈跑，用了8小時，跑了100公里，大概跑了2800圈。

48歲的謝興物是一家企業的CEO，平常熱愛健身和跑步，從2012年開始練習跑步，「開始鍛煉之後，基本上沒有去過醫院。」他現在常常參加馬拉松比賽和越野100公里賽事，但是這次因為新冠肺炎疫情，只能老老實實呆在家中。

不過，在家謝興物也沒有閒著，每天在家都跑步，甚至跑壞了家中的跑步機，「一家三口都喜歡跑步，分配了一下，3人上午下午晚上各1人；我的訓練強度又比較大，跑了5天跑步機就壞掉了。」

但顯然，這並不能阻擋一個長跑愛好者的腳步，沒了設備，他就開始繞客廳跑，2月16日更突發奇想做一個挑戰，決定繞著家裡跑100公里。那天，他花了8個小時，從陽台跑到客廳，就這樣繞圈圈饒了2800圈，「從早上跑到晚上六點多鐘，一直跑了10小時40分鐘，跑得手機沒電了，就用個移動充電寶帶著跑。」事後據手機軟體顯示，他共計跑了96438步，平均每分鐘150步。

▲▼洋男,腹肌,白人,肌肉男。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現在很多人選擇健身。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

因為這個壯舉，謝興物一下子紅遍網路，面對採訪，他表示，「這個是一個生活習慣，不會因為疫情就不跑步了，肯定會堅持鍛煉的，現在我們一家人在我的帶動下都開始堅持鍛煉了。」

對此，很多大陸網友都覺得很佩服，不過也有網友質疑，「如果是在1樓，那麼點贊，否則請心疼樓下」、「我樓上那人天天搞得咚咚響，我都恨不得上去錘死他」、「你家好大，可以隨便跑動」、「1小時10公里，我平時在操場拼了老命才能跑到這個速度，看影片中這速度能嗎」。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
日官員「不像哥吉拉那樣咳嗽就不會傳染」！　厚生省道歉了
劉真靠葉克膜「爭取黃金時間」　醫曝「拖太久」嚴重後果
劉真轉重症醫學部加護病房！　北榮人員：情況危急
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

疫情當前解放軍頻繞台　陸委會：請以天下蒼生為念

湖北：企業3月10日前不復工　開學日無限期延後「最吃勁關鍵期！」

黑心「代孕診所」非法胚胎移植　她術後肚子劇痛...宮腔內竟然全是血

「阻止大姨媽探班」　女醫護員驚傳出被要求吃藥

解密「武漢封城」決定　丁向陽：人群隔離成本最低、效果最好

第二架包機磋商無進展　陸委會：已協處湖北1330人次需求

不斷更新／武漢外國公民29例確診！　2例死亡9例隔離治療中

大陸中央指導組：新冠疫情是建國以來「前所未有」的戰役　

香港拚今接完「鑽石公主」200港人　港府：有需要考慮載台灣、大陸人

「獵毒者」工作過程曝光！1人隱瞞尋找55名接觸者...他嘆：寧可是白忙一場

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

疫情當前解放軍頻繞台　陸委會：請以天下蒼生為念

湖北：企業3月10日前不復工　開學日無限期延後「最吃勁關鍵期！」

黑心「代孕診所」非法胚胎移植　她術後肚子劇痛...宮腔內竟然全是血

「阻止大姨媽探班」　女醫護員驚傳出被要求吃藥

解密「武漢封城」決定　丁向陽：人群隔離成本最低、效果最好

第二架包機磋商無進展　陸委會：已協處湖北1330人次需求

不斷更新／武漢外國公民29例確診！　2例死亡9例隔離治療中

大陸中央指導組：新冠疫情是建國以來「前所未有」的戰役　

香港拚今接完「鑽石公主」200港人　港府：有需要考慮載台灣、大陸人

「獵毒者」工作過程曝光！1人隱瞞尋找55名接觸者...他嘆：寧可是白忙一場

新冠肺炎再延燒！長庚醫院防疫升級…21日起限制出入流量

黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

張若凡開唱倒數爆「焦慮狂胃痛」...搶先曝光超辣嘉賓！

下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

Steam熱銷新品前20名　過半出自亞洲團隊

拿客戶房子抵押借錢買期貨　永豐銀資深副理涉騙退休族9千萬遭約談

H級AV女優玩1分鐘就破功　導演喊卡：你忍住！爆幼稚園家長主動求愛

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

張智霖跟港警合照「牽連13歲兒被罵爆」！　袁詠儀心疼：不要這樣對他

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

我們想回家！滯湖北979人寫陳情書：蔡總統，別再堅持讓華航飛

病毒攻擊力超強！陸專家：新冠肺炎比SARS難救

湖北男深夜爬入女友家！整棟住戶被強制隔離

「阻撓」台灣民眾回家路 新華社：民進黨政府可恥、嗜血

陸專家：新冠肺炎有可能像流感一樣長期存在

台商達芙妮　2019年關店2288家

即／湖北確診驟減「一日破百死」

重症患者病寫下7字遺書…隔天走了　醫護哭：永遠記得

15歲男「磚塊狠敲9下」...老師噴血倒地死了

武漢市第八醫院院長王萍確診！已找到供應血漿

17歲女凌晨跳軌…當場「雙腳齊膝斷開」

日本核酸檢測盒不夠用！陸緊急捐贈一大批

46歲男確診「17天完全零症狀」　平日路徑公佈…

更多熱門

相關新聞

盧秀燕加碼國小以下領2片口罩

盧秀燕加碼國小以下領2片口罩

全國高中以下學校下週就要開學，因應新冠肺炎（COVID-19），台中市政府20日下午召開台中市全市校長宣導說明會，市長盧秀燕於會中宣布，國小以下學童，每人開學可領到2片口罩，由於數量有限，只發放一次；此外，還有「取消開學典禮」、「量測體溫」、「校園消毒」等措施，她也強調開學前，不論口罩、消毒水、額溫槍等防疫物資，皆會做準備，讓師生與家長安心展開新學期。

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

「用大數據掌握19例可疑感染源！」陳其邁：科技對疫情判斷更精準

指揮中心：目標每天檢驗2千個檢體

指揮中心：目標每天檢驗2千個檢體

新冠肺炎重創香港餐飲業…謝霆鋒餅乾門市全關了！

新冠肺炎重創香港餐飲業…謝霆鋒餅乾門市全關了！

重罰！居家隔離檢疫違規趴趴走「還搭捷運」最高罰200萬

重罰！居家隔離檢疫違規趴趴走「還搭捷運」最高罰200萬

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎新冠肺炎新型冠狀病毒肺炎馬拉松

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面