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鑽石公主號返台包機21日晚間起飛　　指揮中心公布「收費標準」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

記者嚴云岑／台北報導

郵輪鑽石公主號累計621人確診新冠肺炎（COVID-19），22位台籍旅客中已有5人感染，台灣預計21日包機接回國人，但下機後須隔離14天，初步隔離場所為醫院，待二採陰性，才會轉到檢疫場所。中央流行疫情指揮中心表示，包機費用尚未確定，但初步會根據日本到台灣的單程機票來做收取。

鑽石公主號19日解除隔離期，船上500人陸續下船，台灣人民預計21日將返回台灣。中央流行疫情指揮中心副指揮官何啟功表示，鑽石公主號包機將於21日桃園起飛後，預計降落在羽田國際機場，目前22位台籍旅客扣除5名確診者，有17人將搭機回台；2名台籍船員中，也有1人表達搭乘包機意願，還有一名雙重國籍者想回台。

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

鑽石公主號包機初步名單約19人，但指揮官陳時中表示，所有搭乘者必須經日方檢驗陰性才能上機，包機上會有1名醫師與3位護理師隨行，另會依飛機規格，配有4位空服人員，外交部不會派人隨行。至於若有人在包機起飛前尚未拿到檢驗結果，來不及搭上包機，則會以專案處理。

由於鑽石公主號上每日都有新增個案，比起武漢包機返台台商風險更高，何啟功表示，會要求乘坐包機乘客，航程期間盡量不要移動，指揮中心除要求全程穿隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡外，也準備尿布以備不時之需，「但如果有人想上的話，還是會讓他們去。」

依據外交部掌握訊息，目前船上有7對夫婦、1對母女，其餘都是單身，而夫婦中有1人感染，就不得返台。何啟功提到，今天有5位已先行下船，由外交部同仁接到旅館安置，之後才會由包機同仁處理。至於新增確診個案性別與年齡，目前仍在掌握中。

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