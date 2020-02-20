三星搶發首款螢幕下鏡頭機款　Galaxy Note 20可望達100%全螢幕

▲Galaxy Note 20渲染圖。（圖／翻攝自cnbeta）

記者邱倢芯／綜合報導

先前就有傳聞指出，三星電子可能提前在7月時讓Galaxy Fold 2與Galaxy Note 20亮相；有趣的是，現在市場上有傳聞指出，三星似乎有意在Galaxy Note 20當中導入螢幕下鏡頭拍照技術，好讓螢幕達到百分百全螢幕，如果此一傳聞成真，那麼三星就會是第一個實現螢幕下鏡頭拍照技術商用的廠商。

依照這次三星電子推出的全新旗艦機款S20系列，已經跳脫以往的命名方式，因此外界也預期，今年下半年的Note旗艦機命名，應會依循S系列的模式，改為Note 20系列。

而先前推特爆料達人Max Weinbach也指出，Galaxy Fold 2會與Galaxy Note 20系列一同登場，且兩款手機都有可能會一起搭載螢幕下鏡頭技術。

不過，螢幕下鏡頭技術目前仍在研發階段，因此有人也認為，如果今年Note系列與Galaxy Fold 2無法成功導入該項技術，那麼還是有可能維持採用現階段成熟的Infinity-O設計方式。

至於在主鏡頭模組配置方面，外界皆認為Note 20系列會與S20 Ultra的配置相同，也就是說，Note 20有機會也支援100倍的變焦；至於在處理器方面，Galaxy Note 20應該還是會搭載高通S865晶片，且會支援5G網路。