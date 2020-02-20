獨／高雄出現「德民舞廳」路燈連2日整排閃！　居民笑虧：市府電費繳一半？

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區德民路的路燈無預警閃爍，忽明忽暗，最後甚至是整個黑掉，時間持續將近有30分鐘左右，整段畫面讓當地居民覺得有趣，所以拍了下來，民眾說感覺就是德民大舞廳，不過也有人說是外星人來了嗎？還有人說是不是高雄市政府沒錢繳電費，而《ETtoday新聞雲》追查後發現，其實是台電在進行路燈迴路開關更換所造成。

▲高雄市楠梓區德民路的路燈一閃一滅長達30分鐘，讓居民笑稱：市府沒繳電費嗎（燈滅） 。（圖／記者吳奕靖攝）

19日晚間七點多左右，高雄市楠梓區德民路一整排的路燈突然忽明忽暗，讓當地居民覺得很疑惑究竟是怎麼了？不過就在晚間八點零五分左右整個斷電變黑，不過隨後又在晚間八點二十八分恢復，不過一整排路燈閃爍的情況被民眾拍了下來，放到網路，有網友說：「是不是外星人到了」。

▲高雄市楠梓區德民路的路燈一閃一滅長達30分鐘，讓居民笑稱：市府沒繳電費嗎 （燈亮）。（圖／記者吳奕靖攝）

而實際走訪德民路，居民表示這種情況其實在18日就有發生了，因為整條路燈都是連線的，感覺就像是「開趴踢一樣，閃著閃著，然後整條就黑黑的，就這一段到省道那邊，閃整路的，就一直一直閃，其實昨天晚上就看到了，只是奇怪只怎麼會一閃一閃，沒有錢也應該是整個斷電哇！錢只繳一半嗎？才會這樣閃嗎」。至於會不會影響交通安全，居民說這條德民路是屬於主要幹道，對機車騎士來說是比較危險的」。

高雄市政府工務局養工處四維養護隊路燈分隊的林分隊長長表示：「這是台電開關箱的問題，所以一整個再跳，是整個維護有問題，目前已經更換完畢了」。據了解在18日的時候晚間七點多以及九點多都各有一次跳電狀況，而18日養護隊第一時間就通報台電，不過台電也沒找到原因，不過就在19日發現問題在哪裡，有一個「電池開關」就已經換掉了。

▲高雄市楠梓區德民路一度發生路燈全滅，全黑情況長達20分鐘左右 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者採訪時，路燈已經恢復正常。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市楠梓區德民路是當地重要道路。（圖／記者吳奕靖攝）