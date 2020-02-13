左營一夜2起「自撞路燈」！白賓士車頭爛毀　駕駛昏迷送醫

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市左營區13日凌晨發生2起自小客自撞路燈車禍，凌晨近2時，45歲的曾男駕駛白色賓士行經明潭路時，不慎失控撞上路燈，駕駛當場昏迷送醫；凌晨4時49分，文自路與重和路路口又發生另起自撞路燈車禍，破碎的零件還噴飛砸破一旁商家玻璃，待警方到場時，肇事駕駛早已不知所蹤。

▲白色賓士深夜失控撞上路燈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，曾男凌晨1時55分駕駛白色賓士沿著明潭路向東行駛，經過明翠路口時，車頭突因不明原因又偏猛力撞上路燈，駕駛座安全氣囊應聲彈開，曾男雖無明顯外傷，卻當場陷入昏迷，事後已送往海總救治，目前轉入加護病房觀察中。

▲45歲的曾男被發現時已經陷入昏迷。（圖／記者吳奕靖翻攝）

事隔數小時後，凌晨4時49分文自路、重和路路口再發生自撞路燈車禍，灰色自小客行經事故路段時突然偏離車道，隨後撞上路燈，造成車頭嚴重毀損，破碎噴飛的零件還砸破一旁商家透明玻璃。弔詭的是，肇事駕駛第一時間選擇棄車逃逸，搭上另輛自小客後離開現場，待警方趕抵時早已不知所蹤，目前警方正擴大調閱監視器追查，已經鎖定特定對象傳喚中。

警方呼籲，駕駛人深夜駕駛應保持良好精神，另民眾若有飲酒狀況，請勿駕駛交通工具，應選擇搭乘大眾交通工具或是由親友接送，勿心存僥倖、貪圖一時之便酒後駕車，以免憾事發生。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▼灰色自小客駕駛自撞路燈後棄車逃離現場。（圖／記者吳奕靖翻攝）