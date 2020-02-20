禁止義大利豬肉產品輸入　外交部：停飛案也應依科學原則處理

▲非洲豬瘟。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

根據農委會防檢局評估，義大利的非洲豬瘟疫情持續升溫，因此決定暫停相關豬肉產品輸入台灣。對此，外交部20日表示，這與義大利停飛案沒有連結關係，強調不論是停飛或豬肉案，都應該以科學證據為處理原則，這是我國政府一貫原則。

行政院農委會動植物防疫檢疫局指出，經滾動式評估國際疫情，近年義大利薩丁尼亞島非洲豬瘟疫情有升溫趨勢，因此公告義大利列為過去3年發生非洲豬瘟的高風險國家；未來只要違規者未申報遭查獲，首次裁處新台幣20萬元，再犯就裁處100萬元。

對此，外交部20日表示，這是我國基於維護國人健康跟科學證據做成的決定，跟義大利停飛案沒有相互連結關係，不論停飛或停義大利豬肉案，都應該以科學證據為處理原則，這是我國政府一貫原則，基於科學證據，而不是政治。

外交部也重申，義大利政府受到世界衛生組織誤導，將台灣視為中國疫區的一部分，對於義大利停飛決定並非科學證據，至今都未有提出合理說明，外交部將持續表達我國失望跟關切，呼籲義大利必須透過科學證據，調整對我國停飛措施。

外交部強調，這問題透過台灣跟義大利雙邊專家對話釐清相關事實，我們要求義大利方面恢復定期航班，台灣就是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，政府將持續透過多重管道表達抗議跟交涉，直到世界衛生組織更正錯誤報告為止。

▼農委會主委陳吉仲先前視察松山機場非洲豬瘟整備作業。（資料照／記者許展溢攝）



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