牙醫懷疑遭惡意留負評！　澳洲法院要求Google提供用戶資訊

▲澳洲法院下令Google需提供匿名負評者的資訊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

你曾匿名在Google評評論上給店家打負評嗎？現在這層「匿名」防護罩可能將被撕開。日前一位匿名用戶在Google評論上對澳洲墨爾本的牙科醫師留下負評，該名牙醫告上法院，要求法官命令Google披露該名評論者的身分。最新消息指出，澳洲法院已下令Google查明該匿名用戶。

澳洲廣播公司（ABC）報導，約3個月前，一個名為「CBsm 23」的匿名帳號在牙科醫師卡巴貝（Matthew Kabbabe）的診所留下負評，建議其他人「遠離」該診所。而除「CBsm 23」外，其診所的評論皆為5星好評。卡巴貝表示，該則評論令他的牙齒美白事業及生活都受到了很深的影響，他認為「允許人們匿名攻擊那些誠實、勤奮的小企業是極其不公平的。」

根據律師斯塔納列維奇（Mark Stanarevic）的說法，卡巴貝曾於去年11月向Google要求刪除該則評論卻遭拒絕，隨後他要求Google提供該則評論用戶的資料，但Google稱他們無法取得帳戶在何時何地建立的資料。最後卡巴貝只好求助於法律，希望法院能強制Google提供資訊。

最新消息指出，澳洲法院已下令Google需提交「CBsm 23」的識別訊息，包括名稱、電話號碼、IP位址及位置資訊。此外，澳洲法院也要求提交其他在同一時間內源自同一IP位址的其他Google帳號訊息。

斯塔納列維奇說：「我們想找出這個人是誰，他可能是競爭對手也可能是前員工，我們不知道。」然後，他將用Google提供的資訊來提告該名匿名評論者。「人們正躲在匿名的防護罩後方，」斯塔納列維奇說，「多年來，我有許多客戶因敵對者在Google上的惡意評論而失去生計，並聘請我研究可行的集體訴訟。」

2016年，美國國會通過了保護消費者在線評論自由的法案《消費者評論公平法》（Consumer Review Fairness Act），禁止企業因為消費者的負面評價而對消費者進行打擊報復。但科技網站《engadget》指出，該法律可能不適用於誹謗性評論，而根據《海牙公約》（Hague Conventions），美國企業得應外國法院的要求提供訊息。

據科技網站《The Verge》報導，澳洲法院可根據其誹謗法強制刪除某些線上內容，不過大公司無法根據該法案提起訴訟，但員工少於10人的小企業及非營利組織則可以。Google未對此發表評論，但此前Google曾向澳洲法院表示，此類命令可能會使「壓制消費遭受不公平商業行為的訊息。」