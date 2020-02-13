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台東女子離家欲輕生　警靠手機GPS定位即時找回

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▲ 台東成功警靠GPS定位及時挽救欲輕生民眾性命 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東成功警靠GPS定位及時挽救欲輕生民眾性命 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

12日台東市一患有重度憂鬱症的女性民眾，因心情不佳騎車離家後便失聯，並於13日留下輕生訊息給家人，家人在遍尋不著情況下報警請求協助。透過該協尋人口手機定位發現，最後位置在成功分局東河分駐所轄區，便立即通報東河所線上巡邏警員加強道路搜尋，所幸於下午2點多在台11線南下車道順利尋獲，即時阻止憾事發生。

台東成功警分局12日下午5點多接獲台東分局勤務指揮中心通報，查出一名透露輕生念頭的民眾，其最後發話位置在成功鎮，轉請成功分局協尋。成功分局接獲通報後，依報案人所提供的特徵及線索，經電信公司再次透過手機定位，查得最近位置在東河分駐所轄區，不久便在台11線南下車道尋獲該名失蹤女子，讓員警鬆了一口氣，遂將其帶返派出所確認身分無誤後，通知家屬前來帶回。失蹤女子母親才放下心中大石，並對於警察積極熱心協助之舉，深表肯定與讚譽。

成功分局長蘇偉荃表示，維護社會治安工作，是警察同仁責無旁貸的職責，而為民服務更是促進警民關係最好的方式。警政署目前有關失蹤人口的重大政策，以「單一窗口受理，全國協尋服務」及「報案不用等，掌握黃金每一秒」為主

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