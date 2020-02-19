新竹「虐貓2人組」變態殘忍　主嫌惡行重大被「追加起訴」

▲「殺貓閻王」彭瑋傑，以慘忍的手法連續虐殺多隻小貓，檢方以違反動保法提起公訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

新竹地區1名「殺貓閻王」彭瑋傑（24歲），利用撿拾幼貓的方式，陸續領養了9隻小貓；不料被發現從彭男手機上的相簿中，有近百張虐貓的影片、照片，痛批彭男變態的行徑，2019年檢方依違反動物保護法起訴；經調查發現，另有1名儲男涉案，2人更將被虐死的貓咪棄之郊區，檢方將彭男追加起訴，也詳查儲男涉案情節。

經調查發現，彭男從2019年中，陸陸續續的向新竹收容所領養了幾隻貓，不料領養來的貓全都被他虐死，有的貓咪從高處用力往下丟，有些拿單柄鐵鍋從頭部砸下，甚至還有持螺絲起子穿進貓掌，種種幾近變態的虐貓方式，更拍成影片、照片留做紀念，手段相當兇殘，新竹地檢署2019年12月，將彭男依違反動物保護法提起公訴。

彭男落網後，進一步發現他們有個「志同道合」的網路群組，因為彭被逮而鳥獸散，但檢警發現其中曾與1名儲姓男子聯絡頻繁，經調查發現2人更曾經一起在新竹地區用機車大鎖攻擊流浪貓，導致貓咪頭部受重創而死亡，甚至還隨意將流浪貓的屍體丟棄；沒多久，他們又去領養新的貓咪回來，用棍棒狂毆，小貓受不了凌虐抽蓄而亡。

檢方表示，彭和儲的惡行已經違反動物保護法故意傷害動物而致動物死亡罪嫌；彭男也因此被檢方追加起訴，而儲男列為共犯部分，先以違反動物保育法偵辦，至於還有無其他案件，檢方將繼續查辦中。

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