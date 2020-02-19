摩鐵銷魂後入浴！她一句「老公」慘遭男友活活勒斃棄屍

▲警方在離路邊約10多公尺的山谷內，尋獲包著林女屍體的黑色垃圾袋。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

新竹市警察局第一分局與第二分局偵查隊，於昨（18日）晚間聯手偵破1起殺人棄屍案件！檢警調查家住台中的35歲林姓鐵工，與新竹市的40歲林姓女子交往近2年，2人16日晚間在新竹市1家摩鐵約會，一陣銷魂時光過後，林男趁林女入浴時檢查其手機，發現林女竟在簡訊中稱其他男子「老公」，林男一怒之下遂將林女勒斃棄屍。

新竹市警局第二分局東門派出所17日晚間，有1名年僅17歲的少女焦急入內，該名少女向警方表示，45歲的母親林女從16日晚間外出後就音訊全無，連手機都打不通，拜託警方協助尋找母親。

轄區警方隨即沿路相關監視器，發現林女16日晚間騎車出門後，便直奔當地1家摩鐵開房，沒多久就有1輛轎車也開進房內，但弔詭的是，該輛轎車在17日凌晨4點多外出後，早上8點多又回到摩鐵，直到11點退房離去後，都未曾再見到林女的機車與身影，研判恐已遇到不測，警方遂根據車號鎖定林姓車主涉有重嫌。

林男在警方找上門後，原本還矢口否認犯案，但警方見他情緒緊張、心神不寧的樣子便直覺有問題，最後在偵訊中成功突破林男心防；林男噙淚坦承係因在林女手機內，發現她用簡訊甜稱其他人老公，懷疑她對自己不忠，爭吵時一怒之下才將她勒斃，開車前往羅馬公路棄屍，並在昨日晚間帶著警方尋獲林女遺體。



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