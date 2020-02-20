25年5人涉貪被抓…4人判刑1人跳崖　南韓總統卸任後有多慘？

▲南韓前總統盧武炫墜崖死亡，家屬在遺照前行禮。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

南韓前總統李明博貪污收賄案，首爾高等法院19日二審宣判李明博17年有期徒刑，併科130億韓元（約新台幣3.3億元）罰金，此外還得追徵犯罪所得57.8億韓元，同時取消保釋資格。事實上，南韓歷任總統似乎都躲不掉青瓦台魔咒，自1948年建立總統制度起，南韓總統卸任後下場大多只能以「悽慘」形容。

▼ 李明博出庭受審。（圖／路透社）



南韓首任總統李承晚，自1948年上台以來長期執政，最終於1960年因大選舞弊引爆民怨，最終於學運「四•一九運動」中黯然下台，餘生流亡美國夏威夷。繼任總統尹潽善上任僅9個月，變遭軍事強人朴正熙發動政變推翻。

朴正熙上台後實施鐵腕專制，一手掌握大權16年，最終卻於1979年遭心腹金載圭刺殺，魂斷槍口。繼任者崔圭夏代行總統職務不滿1年，又遭陸軍將領出身的全斗煥發動軍變奪權。

1980年代，坐上大位的全斗煥和他欽點的接班人盧泰愚，兩任總統皆涉及不法情事。1992年，金泳三當選總統後，上台隨即下令徹查全、盧2人罪行。1995年11月，全、盧2人相繼被捕；盧泰愚於1995年12月於漢城（現名首爾）地方法院出庭受審，成為南韓史上首位接受審判的國家元首。

最終，盧泰愚於1996年8月被依參與軍事叛亂、內亂罪、謀殺上級未遂及受賄等罪名，判處他22年6個月有期徒刑，經上訴後減為17年，並於1997年獲得特赦。全斗煥最初則遭判死刑，後於1997年4月被南韓大法院依軍事叛亂、內亂和貪污等罪名判處無期徒刑，追討2205億韓元，但樣於同年12月獲得特赦。

▼南韓前總統全斗煥，手中抱著他的孫子。（圖／路透社）



儘管金泳三任內連辦2任前總統，但自己同樣捲入家庭成員貪腐醜聞，加上任內屢次發生經濟失誤，導致1997年亞洲金融風暴時期，南韓國家經濟瞬間崩盤，支持率暴跌。金泳三卸任前3個月，支持率跌到只剩8％，還曾在電視演說中公開向國民道歉，最後不光彩的離開青瓦台。

金泳三卸任後，繼任的金大中同樣被捲入家庭成員貪腐醜聞，三名兒子竟先後遭判刑。另外，其施政團隊核心成員也因為金援北韓換取兩韓高峰會一事遭起遂，甚至連帶引發2003年南韓現代集團會長鄭夢憲輕生案，震驚南韓社會。

下一任總統盧武鉉同樣也是醜聞纏身，包括任期第一年就爆出親信收賄案，面臨南韓國會彈劾，成為韓國政治史上首位遭彈劾的總統。盧武鉉卸任後，其妻權良淑等家人又傳收賄醜聞；儘管盧武鉉喊冤，2009年4月仍被檢方以嫌疑人身份傳喚，使他成為南韓第3位被以嫌犯身份調查的卸任總統。

盧武炫曾在媒體面前當眾鞠躬道歉稱，「我無顏面對國民。讓你們失望，我感到很抱歉。」案件調查期間，2009年5月23日清晨，盧武炫在離住家不遠的一處懸崖跳崖輕生，終年62歲，針對他的調查也就此告一段落。

盧武炫的繼任者即為李明博。現年79歲的李明博，被檢方指控貪污自己實際掌控的DAS公司資金349億韓元，並收受三星為DAS代墊之119億韓元訴訟費，不法所得163億韓元。南韓檢方最早於2018年4月，依貪污受賄、濫用職權、逃稅等16項罪名將他起訴。

李明博被起訴的同時，南韓首位女性總統朴槿惠已經因親信崔順實特權醜聞而遭彈劾下台，並且遭到羈押；這也是自1995年全斗煥、盧泰愚被捕後，南韓第二次出現兩位卸任元首同時身陷囹圄的情況。

2018年4月，朴槿惠因濫權收賄等16項罪名，遭判24年徒刑，之後又被干預選舉等罪增判監禁8年，總刑期增加至32年；同年8月，二審改判25年徒刑。韓國大法院2019年將案件發回首爾高院重審，全案至今仍在纏訟中。

▼ 朴槿惠於首爾中央地方法院出庭受審。（圖／路透社）



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