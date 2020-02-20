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日本外國旅客數「連續4月下滑」…疫情爆發後只會更慘　山陽新幹線運量跌12％

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▲日本,新冠肺炎,新冠病毒,觀光,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲自從1月底陸續傳出新冠肺炎疫情後，日本觀光客人數逐漸下滑。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

日本政府觀光局（JNTO）數據顯示，今年1月份赴日本旅遊的外國觀光客人數已連續第4個月下滑，原因主要為南韓返日情緒影響。不過隨著新冠肺炎疫情不斷擴大，最大宗的中國旅客數量驟減，預估赴日外國旅客數字將進一步下探。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府觀光局統計，1月份赴日旅遊人數約有266萬人次，與去年同期相比下降了1.1％。報導指出，今年1月份，受日韓貿易戰和日本二戰時期強徵韓國勞工等仇日情緒影響，南韓赴日旅遊人數下降了59.4％。

另一方面，得益於航空公司開闢新航線，1月份自中國大陸赴日旅遊人數成長了22.6％。然而，自1月底新冠肺炎疫情爆發以來，旅行社紛紛暫停陸客觀光團，導致大陸赴日旅遊人數急劇下降，可預期2月份赴日旅客將近一步下滑。

日本去年一共接待了3200萬人次外國遊客；今年東京預定舉辦夏季奧運會和帕運會，日本政府原本設定了今年度將接待旅客衝上4000萬人次的目標。但隨著新冠肺炎疫情延燒，來自南韓、中國的入境人數不斷減少，觀光業人士對此目標是否能夠達成表示懷疑。

負責營運山陽新幹線的JR西日本表示，受外國旅客減少影響，自2月1日至2月14日，山陽新幹線載客數相比去年同期下降了12％。另外，北陸新幹線運量也下降了10％，一般JR鐵路特急列車運量則下降了15％。

NHK報導指出，截至日本時間19日晚間9時，日本國內確診新冠病毒感染人數達到705人，其中包括日本本土案例和中國觀光客70人、郵輪乘客和船員621人，以及搭乘撤僑胞機返日後確診的014人。

除了3名厚生勞動省職員與檢疫官外，日本境內案例分布分別為北海道4人、東京都25人、千葉縣4人、神奈川縣7人、愛知縣8人、三重縣1人、沖繩縣2人、京都府2人、大阪府1人、奈良縣1人、和歌山縣12人。

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