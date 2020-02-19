永康警金融機構「外匯」防詐宣導有成　接連成功攔阻兩詐騙！

▲台南市警永康分局向金融機構宣導阻詐有成，成功攔阻詐騙案續效優異。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局2019年金融機構阻詐成績優異，下半年成功攔阻35件，惟分析手法仍以網路愛情陷阱及投資詐財話術居多，令人防不勝防。

因類似詐騙案，詐騙集團常要求被害人將高額資金匯往海外，均與外匯有關，故永康分局為提升金融機構阻詐成功率，將民眾遭詐機率降至更低，請各派出所所長近日再度前往轄區各金融機構，加強「外匯受理行員」宣導，提高行員警覺性，協助警方對抗詐騙集團，共同守護客戶的辛苦錢。

2月14日永康派出所接獲玉山銀行報案，1位黃姓女子透過臉書認識自稱義大利籍之男工程師，對方謊稱因欠款急需用錢，甜言蜜語苦求黃女匯款新台幣10萬元至土耳其，所幸行員機警發現，在警方查證2人「中文對談」紀錄後，發現疑似為愛情詐騙，經勸說成功攔阻。

另大橋派出所2月17日接獲中國信託報案，張姓男子自稱要繼承一名認識約半年餘之網友10億遺產需要，需繳納某荷蘭投資公司之保險箱管理費，因此欲開戶轉帳1萬歐元至海外戶頭，銀行深怕客戶遭詐而通報警方。

員警到場了解時，張民堅稱曾赴荷蘭見過該網友並確認該公司確有此保險箱，但卻拿不出任何證明，所幸處理員警因家人從商，有相關經驗，跟張民分析海外投資的危險性及可能違反洗錢防制法後，張民才作罷，決定先尋求專業律師諮詢，成功守下詐騙金額約新台幣36萬元。以上案例，所幸有熱心機警的行員，及時通報警方，才讓員警能立即到場，成功阻詐。

永康分局再次呼籲，「假投資真詐財」或「桃色陷阱」等都是常見的詐騙手法，詐騙集團常利用人性弱點，讓被害人掉入陷阱，天下沒有白吃的午餐，莫被「利益」、「愛情」一時蒙蔽。投資理財應再三確認，多請教合法機構之專家，避免得不償失。若有相關疑問，可以撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所諮詢。