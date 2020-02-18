11架運輸機著陸用時不到30分　運-20大象漫步馳援武漢創4紀錄

▲解放軍運-20執行非戰爭軍事任務，運送物資與人員到武漢。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

武漢爆發新冠肺炎疫情以來，中國空軍日前執行第三次運輸行動，包含6架運-20在內的11架運輸機抵達武漢天河機場，運輸近千名軍隊支援湖北醫療隊隊員和大批醫療物資。據了解，當天機群的著陸間隔相當短，從第1架飛機到第11架飛機著陸用時不到30分鐘，讓陸媒直喊，展現了解放軍優質的戰備規劃。

公開報導顯示，在2月13日出動的11架運輸機中，分別集結駐紮在四川成都市桑園鎮場站的西部戰區航空兵某師某團4架運-20，還有同樣駐紮在該場站的西部戰區航空兵某師某團2架運-9運輸機，而駐紮在河南省開封縣的中部戰區某師某團則出動剛列裝部位僅半年的2架運-20，以及中部戰區某師某團的3架伊爾-76。

《觀察者網》特別指出，本次運輸行動規模宏大，創下四大紀錄，包含新中國成立以後規模最大的非戰爭軍事行動、空軍同時出動大型運輸機數量最多的一次非戰爭軍事行動、運-20首次參加非戰爭軍事任務，以及中國空軍首次出動2個運輸航空兵師的兵力執行非軍事任務。這對長期缺乏運輸機、尤其是大型運輸機的解放軍而言，具有「里程碑式」的重要意義。

當然最備受矚目無疑是6架運-20的同時抵達，除了第一支駐紮在四川邛崍的航空兵師某團的運-20部隊，共計派遣4架參與航空運輸外，中國空軍第二支運-20團也在此次行動正式曝光，中部戰區某團才剛列裝半年的運-20部隊第一次公開亮相就是參與史無前例的大型運輸任務。報導強調，此舉證明運-20已擺脫試驗部隊性質，開始擴展編制，走上一線部隊執勤。

當然和美、俄傳統戰略空軍相比，對於運輸機師尚未普及到戰區的解放軍而言，未來長期目標必須要像美軍各空軍聯隊都擁有下轄的大型運輸機分隊，但在短期內來說，數量有限的運輸機團必須向全國、甚至境外各地提供必要的戰略運輸能力。也因為如此，此次西部戰區大型運輸機隊的馳援，就有更加積極的意義。

報導認為，雖然此次武漢空運這種非戰爭軍事行動，無法和在戰爭邊緣執行真正意義上軍事行動的美國戰略運輸機隊相比，但近年實戰化訓練影響下，解放軍在空運行動中已表現出實戰素養。據了解，三型11架運輸機先後飛到全國各地七個機場裝運人員物資，再統一飛往武漢，而從第1架飛機著陸到第11架飛機著陸用時不到30分鐘，機群著陸間隔極短，這種不同機型在不同時間出發，同一窗口抵達某個機場進行戰備運輸的運輸戰例，反應出解放軍優質的戰備規劃。