「打死不說來自武漢」　害老母親險病死..不孝子還搬逃

▲男子隱匿來自武漢，差點害死親生母親。（圖／翻攝自微博／人民網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，北京所有社區還在實行自我封閉式管理，外地回來人員也得誠實告知近況。武漢有名男子帶著一家三口，趁封城前，逃到北京投靠大哥。最近他的老母親發病，家屬繼續刻意隱瞞病史，這名不孝子竟然擺爛，不管母親安危，逃跑搬家，行為十分誇張。

▲男子從武漢逃到北京，投靠老媽媽和大哥一家，示意圖。（圖／記者任以芳攝）

北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控今（19日）記者會，北京市疾控中心副主任龐星火講述一個十分離譜個案。某間醫院的發熱門診，來了一名老太太，核酸檢測結果是陽性，胸部影像顯示已被病毒感染。老人家一直否認接觸過武漢來京人員，為何成為確診患者。擔心擴散波及鄰居，公安人員、疾控人員反覆追問，老太太終於說出真相，聽完讓旁人捏把冷汗。

老太太表示，平時與大兒子生活在北京，小兒子一家三口長期在湖北武漢居住。過年前，小兒子一家聽說武漢要封城，想盡辦法自駕到長沙，坐飛機來北京，投奔媽媽和大哥家。小兒子明知武漢疫情嚴重，沒有保護自己和家人的意識，也沒有避免接觸人群，照常外出購物、買藥、取快遞，還和社區的管理人員聊天，詢問怎麼辦理出京證。

▲男子一家三口從武漢逃到被北京，還外出逛街購物，示意圖。（圖／記者任以芳攝）

老太太表示，平時與大兒子生活在北京，小兒子一家三口長期在湖北武漢居住。過年前，小兒子一家聽說武漢要封城，想盡辦法自駕到長沙，坐飛機來北京，投奔媽媽和大哥家。小兒子明知武漢疫情嚴重，沒有保護自己和家人的意識，也沒有避免接觸人群，照常外出購物、買藥、取快遞，還和社區的管理人員聊天，詢問怎麼辦理出京證。

▲北京市區示意圖。（圖／記者任以芳攝）

小兒子一家三口來自武漢的經歷不提，無視北京明確要求武漢來京人員要實施14天隔離措施！直到一周前，老太太發燒、咳嗽，一連病了8天，實在扛不住了，到醫院就診時，為了保護小兒子，還是不說實話。最後，家屬才道出真相。讓人心寒的是，小兒子知道母親發燒感染後，只擔心自己一家三口可能被集中隔離，竟然跑去租房子！

躲來躲去，這名不孝子還是被警方找到。經檢測，他的核酸檢測呈陽性，確診感染。因為他的私心，差點害死自己老母親，更麻煩的是，因為沒有自我隔離，很能已經大規模感染鄰居、或是不認識的陌生人。目前北京也祭出罰則，隱匿不報者將處罪刑。