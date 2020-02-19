白牌車司機妹妹確診曲折！初採陰性...連驗4次才確認染新冠肺炎

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

白牌車司機家庭群聚又添一例新冠肺炎，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（19）日公布，案19（白牌車司機）的妹妹確認感染，國內個案累積23例。而這名個案確診過程也曲折，應變官莊人祥說明，個案初採呈現陰性，第二、第三次採檢卻變成弱陽性，到第四次採檢才陽性確診。

莊人祥指出，個案在本月5日就已經有發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，因為本身有心律不整一度到診所就醫，在16日司機確診後進行採檢，初採呈現陰性，第二、第三次採檢卻變成弱陽性，第四次採檢才陽性確診；個案在17日已經收治住院。

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▲中部家庭群聚確診餐廳座位圖。（圖／王譯萱製）

整起家庭群聚已經有5人確診，除了死亡的司機之外，其他分別是他的母親、弟弟、外甥女婿還有妹妹（外甥女婿岳母），而他們都曾經參加1月27日的家庭聚餐，陳時中透露，妹妹的座位和同是確診個案的司機母親（案21）隔壁，至於其餘細節還有待疫調調查。指揮中心表示，群聚相關接觸者已採檢217名，除確診個案外，其他189人陰性，24人檢驗中。

指揮中心再次提醒，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，保持環境清潔及通風。民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。