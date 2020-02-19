疫情重創大陸淪黑色監獄！「10天感染2.6萬人」時間點曝…疫情復工後或反彈

▲新冠肺炎激增關鍵時間點曝光。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸醫學學術期刊《中華流行病學雜誌》近日預出版了一篇來自中國疾病預防控制中心「新型冠狀病毒肺炎應急回應機制流行病學組」的論文。結果顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現了104名新冠病毒的感染者，並在1月的最後10天裡徹底爆發，大陸激增了26468人發病。

據《環球時報》報導，這篇對於截至到2020年2月11日總共7萬多名新型冠狀病毒感染病例（含4.4萬餘個確診病例，1.6萬多個疑似病例，1萬多臨床診斷病例和889無症狀感染者）的分析論文，信息量巨大。

這篇論文最大的一個亮點，是通過對72314名病例中的44672個確診病例進行發病日期回溯性，將此次新冠病毒疫情的爆發，分為了5個不同的時段，分別為2019年12月31日之前、2020年1月1日至10日、1月11日至20日、1月21日至31日、以及2月1日至11日。

結果顯示，在2019年12月31日之前，武漢和湖北就可能已經出現了104名新型冠狀病毒的感染者，並在之後的10天裡增加了653人（其中88.5%在湖北省內），然後再在2020年1月11日到20日之間又暴增5417（77.6%在湖北省內），並在1月的最後10天徹底爆發，新出現了26468人發病（湖北占74.7%），但隨著防控手段的升級，在2月的前11天新增人數放緩到了12030人。





▲1688名醫護人員被感染。（圖／路透社）

這份論文另一個引人關注的內容，是首次分析了截至2月11日共1688例醫護人員的確診病例。從論文給出的資料來看，醫護人員的感染週期與整體上疫情爆發的週期非常吻合，即2020年1月的初期已經有醫護人員感染的端倪，但情況當時並不嚴重，可從2020年1月中旬開始，感染者就出現暴增，並在1月的最後10天迎來大爆發。

不過，論文也指出這1688名確診的醫護人員病例中，85.4%的人都是輕症，病死率低於其他病例，原因可能是這些醫護人員為在職人員，年齡普遍低於60歲。

另外，論文還表示儘管病毒確實通過醫院傳播感染了許多醫護人員，但仍沒有證據顯示任何一家醫院出現了「超級傳播者事件」。

這篇論文還探討了新型冠狀病毒的致死率和傳染性。通過分析7萬多名病例，論文得出的「粗病死率」為2.3%，其中湖北省內的「粗病死率」為2.9%，但湖北省外則為0.4%，前者為後者的7.3倍。

對於這種差距出現的原因，大陸國家衛健委醫政醫管局副局長焦雅輝曾表示，武漢防控持續時間比較長，由於防控措施沒有及時到位，很多社區病例沒有得到及時救治；重症病例從發病到住院平均9.84天，而這近10天的等待錯失了最佳時機。

最後，這篇論文還寫到，「儘管截至2月11日顯示的疫情形勢趨於下降，但疫情尚未結束，尤其是復工後大量人員流動與接觸，增加了新冠肺炎傳播風險，必須繼續落實好社區和勞動場所等為單位的首例病例的發現和處置，防治疫情反彈。」