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「宣傳女護士剃髮太超過」　網友：怎不讓男護士也剃頭

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▲▼公開宣傳陸女護士剃頭，引發網友爭議適合嗎。（圖／翻攝 微博）

▲甘肅一間醫院公開宣傳女護士剃頭畫面，引發網友爭議這樣適合嗎。（圖／翻攝 觀察者）

記者任以芳／綜合報導

近日大陸甘肅省派出第三批援助湖北醫療隊，有10多名女護士為了工作方便，全部剃光頭，醫院發布發布她們被剃頭過程，原本激勵人心，引發大陸網友論戰，根本是製造煽情，並反問「為什麼派出去的男護士沒有剃光頭？」

根據《甘肅日報》官方微博「每日甘肅網」15日發布剃頭影片稱，有15名醫護支援湖北，考量被頭髮容易藏病毒的風險，集體含淚剃去長髮。其中一幕，理髮師把剪下的頭髮給女護士看，對方馬上轉臉、閉眼，表情十分憂傷。這條微博的內文寫道，她們是「疫情中最美的逆行者。」

▲陸女護士剃髮上陣。（圖／翻攝央視）

▲湖南常德女護士剃髮上陣，馳援湖北疫情。（圖／翻攝央視）

除了《甘肅日報》，《央視》也曾在微博宣傳女護士剃光頭到湖北支援抗疫，來自湖南常德女護士受訪時說，「國家有難就應該上，沒什麼理由，我們連命都豁出去了，還要什麼頭髮！」外界認為能傳達醫護人員敬業精神，卻引發網友論戰，「就算白衣天使自願剃髮，拿來公開宣傳適當嗎？」不少網友稱，「看到這些畫面，沒有感受到鼓舞，也沒有覺得離戰勝疫情更進一步，只覺得替護士們感到悲傷。」也有人批評官方此舉過於形式主義，借由女性身體來製造煽情。

▼醫院公開宣傳剃頭畫面，女護士落淚傷心，大陸網友質疑這樣適當嗎?（圖／翻攝 七點視頻）

▲▼公開宣傳陸女護士剃頭，引發網友爭議適合嗎。（圖／翻攝 微博）

▲▼公開宣傳陸女護士剃頭，引發網友爭議適合嗎。（圖／翻攝 微博）

▲網友也解釋，醫護人員剃髮上陣，防止交叉感染，保護自己。（圖／翻攝 觀察者報導）

也有網友解釋，醫護人員剃髮上陣，可以防止交叉感染，保護自己、保護整個醫療團隊。大陸官媒《環球時報》總編胡錫進也曾評論此事，他主張要給予醫護必要的尊重，「畢竟是他們在前線」。他認為甘肅醫療隊有他們自己做出獨立判斷的權利，網友了解事情原委，容易誤傷事件主角。

甘肅省這間醫院事後也回應，對於宣傳剃髮引發爭議很意外，「很多網友不了解情況，作為醫護人員，這是一個很正常的事情，最重要的一點是防止感染，方便清洗，理光頭也是護理人員的自願行為。」最後再次強調，院方完全沒強迫。

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