　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼巴基斯坦最大城市喀拉蚩發生不明氣體外洩事故，造成多人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦最大城市喀拉蚩發生不明氣體外洩事故，造成多人死傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

巴基斯坦最大城市喀拉蚩（Karachi）沿岸地區16日晚間起發生有毒氣體外洩事故，截至18日已經造成14人死亡、至少650人入院治療。事件在當地引發恐慌，但巴基斯坦當局至今仍未確認洩漏的究竟是何種氣體，也無法查出洩漏源頭。

根據美聯社報導，喀拉蚩沿海的卡馬里（Kamari）地區16日起發生有毒氣體外洩，導致數百人身體不適，湧入醫院求診。報導形容，這種無味氣體導致患者產生嚴重呼吸困難。當地高階衛生官員馬赫迪（Zafar Mahdi）18日表示，死亡人數已經增加至14人。

當局表示，目前仍無法判斷氣體的種類和洩漏來源，但初步判斷無人為破壞跡象，目前計畫於18日晚間起將居民暫時撤離至安全地點。另外，巴基斯坦軍方也派出化學兵前往當地進行進一步探測。

當地醫院透露，他們已經收治了至少650多名患者，全部都是卡馬里居民；其中一名患者形容，他先是感到眼睛疼痛，接著胸腔也開始疼痛，且心臟跳得非常快，所幸入院後已經好轉。

喀拉蚩為巴基斯坦舊都，也是巴國最大城市和主要商業中心。喀拉蚩港附近設有煉油廠，也有海軍設施，但港務官員堅稱，所有設施都沒發氣體外洩。

喀拉蚩所在的信德省首席部長沙阿（Syed Murad Ali Shah）也坦承，無法確定氣體來源，但相信有毒氣體沒有擴散到喀拉蚩的其他地方。

►2020愛你愛你～超強神仙水來囉～

ET快訊
台灣首例死！指揮中心「3條時間軸」一張圖曝傳染期　235名接
熟悉的聲音走了…棒球資深球評「張老師」張昭雄辭世　享壽82歲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

雷聲大，雨點小　談《1917》的誤導

狂搶衛生紙！新加坡部長嘲笑香港人「低能」：國人仿效好丟臉

鑽石公主號隔離2星期…感染比例14.6％　「陰性」乘客19日起下船

日本縮短入院隔離期…無症狀感染「12.5天→2天」　厚勞省宣布了

快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例

南韓追查第31例「新冠肺炎」感染途徑　恐怖結果：旅遊史、接觸史清白

日本第5架包機抵武漢！送10000套防疫裝備「同舟渡海」

點燈亮「武漢加油」每天4小時　韓樂天大廈聲援活動為期10天

快訊／新加坡又增4例！累計已達81人　午夜起實施強制居家隔離

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

金黃酥脆外皮＋多變化鮭魚內餡 宵夜療癒料理「奶油烤鮭魚飯糰」

初生小象學走路...下秒跌跤超呆萌 「奮力爬起」緊跟媽：等等我呀～

小彬彬認愛小12歲越南女友「想婚了」　想再生一胎...「如果可以就可以」

《李屍朝鮮》第 2 季 前導預告

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

雷聲大，雨點小　談《1917》的誤導

狂搶衛生紙！新加坡部長嘲笑香港人「低能」：國人仿效好丟臉

鑽石公主號隔離2星期…感染比例14.6％　「陰性」乘客19日起下船

日本縮短入院隔離期…無症狀感染「12.5天→2天」　厚勞省宣布了

快訊／計程車司機又確診！　日本橫濱市宣布再新增1例

南韓追查第31例「新冠肺炎」感染途徑　恐怖結果：旅遊史、接觸史清白

日本第5架包機抵武漢！送10000套防疫裝備「同舟渡海」

點燈亮「武漢加油」每天4小時　韓樂天大廈聲援活動為期10天

快訊／新加坡又增4例！累計已達81人　午夜起實施強制居家隔離

王定宇驚爆：白牌司機弟「聽說也是白牌司機」　新冠肺炎4大炸彈這顆最嚴重

228連假桃園搭大眾運輸享優惠　客運車輛每8小時消毒1次

獨／鼻地大師國動張葦航結婚！經紀公司證實「聖誕節已登記」　 粉絲：張家夫妻成真了

神秘毒氣外洩已3天…最大城市14死、650傷　巴基斯坦查不出原因

高通Snapdragon X60亮相　全球首顆5奈米5G晶片

雷聲大，雨點小　談《1917》的誤導

最美開架春妝報到！　Visée「乾燥玫瑰眼盤」超欠買

訂好日本旅遊要取消嗎？旅遊達人曝「2關鍵」　神解全額退票

新冠病毒源「0號病人」曝光！BBC揭最早12/1就發病　比官方更早一周

金泰希睽違五年復出「再次體驗戀愛悸動」　激推「老公不二人選」不是RAIN

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

國際熱門新聞

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

女記者遭居家隔離！專訪安倍晉三

南韓第31例「新冠肺炎」確診：無旅遊史

狂搶衛生紙！星國部長諷港人低能

泰國槍手瘋狂掃射　1死至少10重傷「血濺商場」

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

即／是計程車司機　橫濱新增1例

即／新加坡新增4病例　累計達81人　

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

鑽石公主隔離2周　感染比例15％

巴基斯坦氣體外洩14死　查無原因

雷聲大，雨點小　《1917》的誤導

日第5架包機抵武漢！送1萬防疫物資

更多熱門

相關新聞

爸工作「旁邊雷夥伴」睡翻放毒氣

爸工作「旁邊雷夥伴」睡翻放毒氣

生活中最怕遇到這種雷隊友！飼主施皇任這天在家認真工作，就在他稍微放鬆時往旁邊一看，竟然發現自己家裡的黃金獵犬「阿寶」躺在他身旁睡到翻掉，甚至還數度打呼、翻白眼，最誇張的是還一邊睡一邊放出「有毒的生化氣體」，用盡所有姿勢告訴爸爸自己睡得有多爽，讓奴才看完也不禁翻白眼。

火山爆發釋毒氣　學者：吸一口心跳停

火山爆發釋毒氣　學者：吸一口心跳停

香港疑有「毒氣」　3歲女童起紅疹狂抓

香港疑有「毒氣」　3歲女童起紅疹狂抓

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

賓士貓廁所找媽　進去被臭到關門

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

讓蟑螂連抽「20支菸」結局震驚網友

關鍵字：

氣體外洩毒氣

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被酸整容！Keanna「校花等級舊照」反擊

日女遭電車輾過亡　手機拍下全程

兒子才9個月大…MEI MEI宣布懷第2胎：我自己都傻眼

卜卦新冠肺炎何時完　命理師曝：沒這麼快

新北失聯者郭富文　拒說行蹤：幹嘛報到

日本縮短隔離期　無症狀2天出院

《RM》神預言：李光洙有白虎大煞

鴻海新北設廠「口罩將被徵收」　霸氣回應了

「給妳看我的鋼彈」！宅男3年後娶走女神

Krystal穿紅色內衣被拍　破尺度辣翻

台灣首例死　一張圖曝19例傳染期

以為撿到土狗　養5個月竟比柴大隻

焦油狗黏在地上　9小時洗出驚喜！

粉絲抓包「玄彬桌下偷牽孫藝真」

日人來台出差「台灣防疫太厲害了」

更多

最夯影音

更多
7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦

7歲原民弟舞魂爆發！猛秀腰力　瘋狂Locking...嬤突叫：地震啦
韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

韓國整型全紀錄！削骨完臉超腫 她痛也喊值得：覺得自己變漂亮

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

超下飯！教你做「味噌炒雞腿定食」 特調醬汁下鍋拌炒...吃到停不下來

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

隔離14天期滿！林口檢疫所145人出關　出動3遊覽車載送⋯台商搖窗開心揮手致意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面