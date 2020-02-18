迎戰「LINE官方帳號2.0」上線　Super 8「分眾行銷」打造品牌流量池





▲Super 8雲發互動科技執行長陳子龍。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

迎戰「LINE官方帳號2.0」即將在3月1日正式上線，Super 8雲發互動科技今（18）日宣布推出五大新功能，協助客戶在流量成本大幅成長中輕鬆完成分眾，並透過新功能創造客製化活動，進行廣告再投放與增粉行銷（Referral Marketing），達到有效經營品牌流量池的目的。

Super 8雲發互動科技執行長陳子龍表示，「LINE官方帳號2.0」打破過去每個月固定費用即可無限推播的規則，改為「以量計價」的收費模式，造成許多用戶憂心推播費用暴漲，但其實只要讓行銷資源達到精準投放，真正做到「分眾行銷」，就能讓預算做到最大化。

▲分眾行銷可以達到精準投放，找出真正關鍵的超級客戶。（圖／雲發提供）

陳子龍指出，Super 8雲發互動科技以行銷科技協助台灣成長型企業一次掌握兩大台灣社群平台LINE與Facebook，來創造聊天互動行銷商機，自從2017年成立至今，已協助客戶創造接近一億條對話商機，並透過資料清理及去個資化的方式發現，目前市場仍有超過90%以上的客戶未有效進行分眾。

陳子龍進一步指出，現在流量就代表商機，但已經從過去「流量變現」走向「品牌流量池」，因此Super 8的解決方案包含流量池變現的「獲客」、「養客」、「轉化」與「推薦回流」四大步驟，讓客戶可以有效將社群平台的粉絲互動，轉換為企業行銷數據，讓行銷資源達成精準投放。





▲以互動聊天為客戶做好分眾標籤。（圖／雲發提供）

陳子龍說明，Super 8在台成立自有技術團隊，提供符合UI/UX的使用介面與一站式管理LINE與Facebook兩大社群互動聊天機器人平台，透過整合後台即能相互導流，並創造更多種的數據應用，解決企業資料孤島（Data Silo）的問題，達成「品牌流量池」的經營。

陳子龍分享，Super 8今年推出五大新功能，包括Super Link、Super 8 API、訊息雲、自動化分眾、增粉行銷工具，提供客戶運用數據整合分析，描繪出品牌用戶的輪廓，並透過獨家訊息雲，掌握有效關鍵字，接著從流量再挖掘、自動化分眾、客製化內容與增粉工具，達到預算最大化。

▲Super 8的新功能「訊息雲」。（圖／雲發提供）

其中「訊息雲」可以分析顧客進線的百萬條訊息，找到用戶與品牌對話的關鍵字，協助品牌分眾標籤管理訊息，依照標籤推播給顧客感興趣的內容，提升群發準確度；至於「增粉行銷」則是透過分享優惠給好友，讓既有粉絲介紹新朋友加入，迅速增粉並找到品牌的超級用戶。

面對「LINE官方帳號2.0」即將上線，Super 8要透過跨平台與一站式平台管理，彙總品牌社群客戶行為累積出的資料庫，以Super Link與Super 8 API與品牌其他客戶CRM的資料整合，掌握客戶輪廓，進而達到鎖定超級用戶，協助品牌穩定獲利與進行增粉行銷，整體增加客戶對於品牌黏著度。

▲Super 8的新功能「增粉行銷」。（圖／雲發提供）