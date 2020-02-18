促成M1A2戰車、F-16V軍購　薛瑞福專程訪台談台美合作

▲薛瑞福（Randall Schriver）卸任後專程訪台。（圖／翻攝美國國防部官網）



記者陶本和／台北報導

美國國防部前印太安全事務助理部長、現任華府智庫「2049計畫研究所」主席薛瑞福（Randall Schriver）17日晚間抵台，將與政府高層就強化台美夥伴關係交換意見。外交部18日表示，他19日下午將於國防安全研究院的演講，主題為「台美關係：強化印太區域安全」。

北美司司長姚金祥表示，薛瑞福於17日晚間抵台，訪台行程至21日，期間將與台灣政府高層就持續強化台美夥伴關係及區域合作交換意見。

姚金祥表示，薛瑞福是台灣長期的堅定友人，在國防部任職期間，對提升台美安全關係有顯著貢獻。例如：協助促成M1A2戰車及F-16V戰機等多項重大軍售案，以強化台灣自我防衛能力。

姚金祥指出，薛瑞福也曾多次公開重申美國對台灣安全的一貫承諾，在他卸任後專程來台，這彰顯了他對台友好情義，此次來訪相信有助台美友誼深化，並增進雙方在維護區域和平與穩定的交流合作。

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