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退休官員耍大牌、拒隔離　「病毒自走砲」社區居民心驚

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▲▼湖北一名退休官員拒絕隔離，被批耍官威。（圖／翻攝　鳳凰網）

▲湖北一名退休官員拒絕隔離，被批耍官威。（圖／翻攝　鳳凰網）

記者任以芳／台北　綜合報導

大陸疫情還在嚴控之中，湖北官員傳出耍大牌、秀官威。根據大陸媒體報導，一名退休陳姓副廳長，一家三口確診後，不但拒絕隔離，還當病毒自走砲，在社區到處閒逛，撕掉貼在家門的封條，「官老爺作風」引起民眾激憤。

根據報導指出，這名陳姓退休副廳長和家人確診感染新冠肺炎後，提出醫院無法提供廳級幹部對應的醫療標準為由，拒絕住院治療，還向社區居民隱瞞身體情況，多次出門在社區內走動，讓民眾驚呼不可思議。後來經過社區、警方及醫護工作組多次上門勸導，陳某某才同意送醫。

新華社《半月談》評論狂批，這名退休官員的「官老爺習氣暴露無遺，可見某些人的特權思想是何其根深蒂固。」現在所有民眾不分你我，乖乖自我隔離，還有退休官員敢耍脾氣。

▲大陸記者直擊，吹哨人李文亮醫生最後對抗病魔的醫院。（圖／取自21世紀經濟報導）

▲耍官威陳姓退休官員稱，武漢病床一位難求，自己也是受害者。（圖／取自21世紀經濟報導）

根據大陸媒體報導稱，陳姓前副廳長知道自己闖大禍，發出致歉信解釋事情原委，他說，「自己和家人也是受害者，因為武漢病床一位難求，並非外傳要幹部等級醫療照顧。加上身體狀況恢復，拒絕要求進行核酸檢測，是為了避免二次感染、浪費醫療資源。」湖北省司法廳也回應，紀檢部門介入調查。

▲大陸記者直擊，吹哨人李文亮醫生最後對抗病魔的醫院。（圖／取自21世紀經濟報導）

▲大陸百姓努力對抗疫情，湖南有官員帶家人逃到泰國。（圖／取自21世紀經濟報導）

類似事件還發生湖南，張家界市疾病防治科科長李文傑，偷帶家人到泰國躲避疫情。報導指出，疫情爆發後，該名官員李文傑被抽調到防控指揮部，發生第一例確診病患後，害怕自己和家人被感染，私下從單位拿走個人護照，帶家人逃到泰國躲避。擔心事跡敗露，他還謊稱自己的母親和武漢有關人員有接觸，自行在老家隔離。荒唐行為，被大陸網民批評「無恥。」目前已被革職。

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