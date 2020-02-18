台商246人今出關！檢疫所滿意度96.5％　陳時中：被隔離很鬱卒需靠社會支持

▲醫福會執行長王必勝 。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

首批從武漢包機回台的246名台商今日隔離期滿，正式離開隔離場所。除了回台隔日出現1例確診案例外，隔離期間未再有人確診，防疫可說是滴水不漏。

醫福會執行長王必勝，武漢246人均於今早6點出關，今天大約6點半車輛出去，每個處所都有兩站可提供台商開車，住民均對防疫人員表示感謝，也都有戴口罩、按照規定執行，並陸續提出許多感謝函。

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王必勝表示，隔離作業滿意度調查部分，滿意到非常滿意約佔比96.5％，比例相當高，對此指揮中心很欣慰，此滿意度調查並非希望他們再度光臨，而是為了透過調查得知哪裡需要改善，也希望接受隔離者，能在隔離所配合隔離。

王必勝表示，首批台商唯一的確診案例是下機就發燒，到醫院採檢為陽性，目前還是陽性狀態，發燒部分從2月3日夜間入境後起起伏伏，9日之後才退燒，現在狀況穩定，其他症狀也較輕微，正在治療中。

其中有硬體廣播、飲食比較容易被抱怨，其他部分都還好。衛生局也會在針對246人不定期抽查，有症狀會立刻通報就醫，也須提及相關病史。

王必勝表示，多數受到隔離的國人都非常感謝，因為隔離所是新的設施，SOP都還在陸續修正，以符合真正需求，進駐的所有人員都非常辛苦，是在很大壓力下工作，但今日上午被隔離者都離開時，現場氣氛其實真的很感動，也都有很好的互動，這些都是防疫工作的一部分，希望被隔離者可以感覺到安心、舒適，照規定把隔離時間度過。

指揮中心指揮官陳時中表示，被隔離者心情鬱卒，若能得到社會支持，配合度就會高，交叉感染的機會會降到最低，因此特別做了滿意度調查，了解被隔離者真正的需求，畢竟被隔離者不是自願的，只是為了全體國人社會安全著想，因此社會務必給予支持，防疫工作才會好。

▲武漢台商返台解除隔離，致上感謝信。（圖／記者林敬旻攝）