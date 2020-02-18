仁濟Tony理髮店開張！客人只有一個要求...女醫護泛淚剃「半滷蛋頭」

▲上海仁濟醫院Tony理髮店開業，為一線醫護人員剪髮。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐，在抗戰前線的醫護人員的理髮問題成了最重要的事之一，剪短頭髮不僅乾淨、清爽，更可以減少交叉感染。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院「仁濟Tony理髮店」14日正式開張，至今已接待了一兩百名準備上前線的醫護，多數人只有一個要求「剪得越短越好」，「半滷蛋頭」也成為女醫護人員的標誌。

綜合陸媒報導，理髮店主理人姚師傅已經為仁濟醫院服務20餘年了，他用精湛的技術為醫院職員們剪出滿意的髮型，解決當前首要大事。

許多女護士要求理髮師將她們下半部分頭髮被剃得精光，上面頭髮只留出足夠紮起的長度，樣子像是半個滷蛋。老年科護士陳思思說，「這個髮型是已在湖北支援的護士們發明的，披下來美觀，紮起來利落，更重要的是方便工作，可以減少感染的風險，留了多年的長髮剪掉雖然可惜，但頭髮總會長出來的。」

仁濟醫院工會常務副主席表示孫平說，「所有的人來這裡都是一句話，剪得越短越好，能夠打理、能夠穿上隔離服戴上帽子，這是在這時期大家共同的心聲，有很多愛美的女孩在剪髮時眼裡含著淚，說自己從來沒剪過短髮，我看了都不忍心。」

仁濟醫院泌尿外科護士周敏說，「一年級以前我留的是短頭髮，後來懂事以後我就知道要好看，就一直是留長頭髮的，要方便一點不然到時候礙事不太好，回來再留吧。」