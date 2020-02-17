生態監測大農大富賞螢季提前　螢光漫天美景2/27就開始

▲▼大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前讓民眾一睹螢光漫天的美景。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮林區管理處依據長期生態監測結果，預測大農大富今年的螢光會提早現身，賞螢季活動將提前至2月27日開始，讓民眾一睹螢光漫天的美景！

往例園區發現第一隻螢火蟲後約2至3周，就可看到穩定族群發生，現況已監測到螢火蟲蹤跡，共同主辦花蓮林區管理處與平森永續發展協會ㄧ致認為：今年賞螢路線安排、解說員教育訓練、伴手禮挑選及社區生態旅遊都已提早規劃，足以因應賞螢季提前舉辦。

螢火蟲生命週期短暫約為14天。只要賞螢時間天氣不下大雨，螢火蟲都會準時出現。所以原則上，若下小雨活動仍會照常進行。

大農大富平地森林園區占地1250公頃，是台北市大安森林公園的50倍大，園區無光害、低天際線，在森林裡建置13公里林間自行車道，不但有媲美日本動畫宮崎駿的「龍貓」森林隧道，而且一年四季可見不同風貌。

森林具有芬多精，可以促進身體健康與提升免疫力。賞螢趣活動已累積4年好口碑，更擁有國家永續發展獎肯定，開售活動票卷便有許多民眾熱情參與，另又增開228連假活動區間售票，將造成另一波搶購潮。有興趣的民眾可上「大農大富平地森林園區」臉書粉絲專頁點選購票訊息，或來電洽詢03-8811878。

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