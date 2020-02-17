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葉文忠／病毒危機，你只注意搶口罩？

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▲▼口罩,醫療口罩,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲台灣出現前所未有的口罩之亂。（圖／示意圖／達志影像）

文／葉文忠

正當新冠肺炎(COVlD-19)在全球發病台灣「口罩之亂」時，一則不引人注意的新聞，大陸將建造核動力破冰船，未來將開闢北極新航道，戰略布局北極的企圖不言可喻，但我看到背後的意思，代表北極夏季將完全無冰，所以北極航道即將完全開通，不然強權搶什麼？

一般而言，肇因嚴重空汙帶來的生活習慣，口罩早是人們生活的必需品，理當十分充足，但此次口罩之亂之離譜，SARS期間都沒如此誇張，從口罩無缺，到口罩實名制七天兩片並呼籲「不需要戴口罩」，說明了口罩困窘的急迫性，「無缺」最終證明了「無能」，無缺是口號，無能是感覺，買不到口罩，社群充斥的無腦訊息，人民瘋搶物資，搶衛生紙，搶衛生棉，無能配合無知，防疫宣導簡直當機。

台灣的防疫水準與醫療能力本來就高，並經過SARS的經驗，根本不必太擔心，但媒體蒼黃吠噬，時刻都在放大疫情，危言聳聽的表述方式，引述的訊息之亂，莫衷一是，人們盡信媒體的結果就是「野獸狂奔」，多年前，我為文「狂犬，咬到你了嗎？」麗沙病毒狂犬病被大肆放大，歷史已重演媒體人禍。

給大家幾個數字參考，近世紀出現的兇悍新病毒，1976年伊波拉病毒平均死亡率50%，2002年SARS病毒死亡率10%，2012年MERS病毒死亡率37%，2019新冠病毒死亡率2%，看到無知之處了嗎？看到可怕之處了嗎？

「無知之處」，是新冠病毒高傳染率與相對偏低的死亡率，你只需當遇上高強度的流感預防態度與衛生習慣即可，被新冠嚇死，卻對身邊的流感、登革熱不痛不癢，美國爆發流感，半年內1900萬人感染，死了1萬人，2015年登革熱大爆發，南臺灣就死了一百多人，SARS爆發時，台灣死了72人，今天新冠病毒出現，包括民進黨政府、媒體，聽到發病點是大陸就起乩，甚至「懷疑病毒是被做出來的」，意圖導向生化武器播種仇恨病毒，吳宗憲為了口罩，開直播和1450對罵，我看了好笑，你跟仇恨病毒發病的殭屍談生命價值？台灣原有的正面價值觀早腐朽多年，邪門歪道方為正道，誰還敢談人道？

最新研究新冠病毒病源是「菊頭蝠」，中介物種可能是穿山甲，中研院院士賴明詔說，蝙蝠帶有的冠狀病毒非常多，人類入侵蝙蝠棲地，使得蝙蝠與野生動物身上冠狀病毒有機會傳染給人類，伊波拉病毒也極可能是從蝙蝠傳染給人類。

▲科學家已分析新冠病毒來自菊頭蝠。（圖／翻攝自百度）

從伊波拉到SARS，相隔26年，SARS到MERS，10年，MERS到新冠，7年，就在新冠出現的當下，巴西又發現8500種基因庫配對不到的「神祕新病毒」，這叫趨勢圖，才是真正「可怕之處」，人畜共通的病毒爆發的越來越近，想過怎麼回事？

不斷開發，就不斷製造接觸新病源的機會，那些原本不耐高溫的病毒，隨著全球暖化，病原體逐漸演化適應高溫，人體的防禦系統失效，而那些原本就適應高溫的病毒，也隨著暖化，開始向溫帶移動，像蚊子散佈的登革熱或茲卡病毒，全球每年得死好幾百萬人，病媒蚊開始向高緯度蔓延。話說回來，台灣沒蝙蝠嗎？台灣人口密度舉世之冠，何時會掛上「台灣肺炎」之名誰敢說不會有？

環環相扣，單純的原因造孽，卻在不同的地方展現惡果，暖化讓兩極融冰速度越來越快，北極航道因此開通，格陵蘭覆蓋在土地上的三公里高的冰層是科學家最為擔心的融冰，格陵蘭東南方的小島庫魯素克（Kulusuk）去年8月一塊足球場大小的冰塊高達125億噸，直接從冰川上融化掉落，破了歷史紀錄，如果格陵蘭的冰層全數融冰，全球海平面將上升七公尺。

▲▼格陵蘭融冰。（圖／路透）

▲格陵蘭大規模的融冰正在發生。（圖／路透社）

另一方面，暖化讓北極圈包括西伯利亞的永凍土快速解凍，土下冰封的千萬年前的菌體病原都將陸續被釋放出來，新冠病毒不過是個小case，想到此，你難道不毛骨悚然？去年16歲瑞典少女Greta Thunberg 參加聯合國氣候行動峰會含淚對世界領袖發出怒吼，看看這個女孩，台灣的年輕人們，你們不汗顏？你們知道你們支持的政府正在幹些什麼事？

是的，台灣力小，阻止升溫沒什麼力量，但蔡政府正錯誤的能源政策，讓暖化火上加油，那就是成事不足敗事有餘，民進黨How dare you!，忘了台灣身處在什麼地理位置，忘了海島可能面對毀滅的天災，這才是最渾球的地方，海水漫淹台灣指日可待，殘酷地說，我們準備好了嗎？我們有能力準備嗎？這代年輕人恐將親眼目睹這世紀浩劫。

病毒見證了暖化惡果，中國大陸正在進行大西北的整治進行綠化工程，控制沙塵暴，降低CO2的排放，透過NASA衛星監測，全球新增的綠地，中國大陸就貢獻了25%，台灣呢？民粹當道，碳排居高不下，對口罩恐慌，是畫錯的重點，保護地球，保護生態，拯救環境才是救贖，諷刺的是，救了地球，才能照顧你的小私小利，否則一切都是空談，一個小病毒，可以讓整個人類文明癱瘓，下個病毒還在排隊，大規模的融冰正在發生，我們還有多少時間？

● 作者葉文忠的其他文章在他的個人部落格更多葉文忠的精彩好文請見《ETtoday新聞雲》，以上言論不代表本報立場。論壇歡迎更多參與，投稿請寄editor88@ettoday.net。

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