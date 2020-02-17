葉文忠／病毒危機，你只注意搶口罩？

▲台灣出現前所未有的口罩之亂。（圖／示意圖／達志影像）

文／葉文忠

正當新冠肺炎(COVlD-19)在全球發病台灣「口罩之亂」時，一則不引人注意的新聞，大陸將建造核動力破冰船，未來將開闢北極新航道，戰略布局北極的企圖不言可喻，但我看到背後的意思，代表北極夏季將完全無冰，所以北極航道即將完全開通，不然強權搶什麼？

一般而言，肇因嚴重空汙帶來的生活習慣，口罩早是人們生活的必需品，理當十分充足，但此次口罩之亂之離譜，SARS期間都沒如此誇張，從口罩無缺，到口罩實名制七天兩片並呼籲「不需要戴口罩」，說明了口罩困窘的急迫性，「無缺」最終證明了「無能」，無缺是口號，無能是感覺，買不到口罩，社群充斥的無腦訊息，人民瘋搶物資，搶衛生紙，搶衛生棉，無能配合無知，防疫宣導簡直當機。



台灣的防疫水準與醫療能力本來就高，並經過SARS的經驗，根本不必太擔心，但媒體蒼黃吠噬，時刻都在放大疫情，危言聳聽的表述方式，引述的訊息之亂，莫衷一是，人們盡信媒體的結果就是「野獸狂奔」，多年前，我為文「狂犬，咬到你了嗎？」麗沙病毒狂犬病被大肆放大，歷史已重演媒體人禍。

給大家幾個數字參考，近世紀出現的兇悍新病毒，1976年伊波拉病毒平均死亡率50%，2002年SARS病毒死亡率10%，2012年MERS病毒死亡率37%，2019新冠病毒死亡率2%，看到無知之處了嗎？看到可怕之處了嗎？

「無知之處」，是新冠病毒高傳染率與相對偏低的死亡率，你只需當遇上高強度的流感預防態度與衛生習慣即可，被新冠嚇死，卻對身邊的流感、登革熱不痛不癢，美國爆發流感，半年內1900萬人感染，死了1萬人，2015年登革熱大爆發，南臺灣就死了一百多人，SARS爆發時，台灣死了72人，今天新冠病毒出現，包括民進黨政府、媒體，聽到發病點是大陸就起乩，甚至「懷疑病毒是被做出來的」，意圖導向生化武器播種仇恨病毒，吳宗憲為了口罩，開直播和1450對罵，我看了好笑，你跟仇恨病毒發病的殭屍談生命價值？台灣原有的正面價值觀早腐朽多年，邪門歪道方為正道，誰還敢談人道？

最新研究新冠病毒病源是「菊頭蝠」，中介物種可能是穿山甲，中研院院士賴明詔說，蝙蝠帶有的冠狀病毒非常多，人類入侵蝙蝠棲地，使得蝙蝠與野生動物身上冠狀病毒有機會傳染給人類，伊波拉病毒也極可能是從蝙蝠傳染給人類。

▲科學家已分析新冠病毒來自菊頭蝠。（圖／翻攝自百度）

從伊波拉到SARS，相隔26年，SARS到MERS，10年，MERS到新冠，7年，就在新冠出現的當下，巴西又發現8500種基因庫配對不到的「神祕新病毒」，這叫趨勢圖，才是真正「可怕之處」，人畜共通的病毒爆發的越來越近，想過怎麼回事？

不斷開發，就不斷製造接觸新病源的機會，那些原本不耐高溫的病毒，隨著全球暖化，病原體逐漸演化適應高溫，人體的防禦系統失效，而那些原本就適應高溫的病毒，也隨著暖化，開始向溫帶移動，像蚊子散佈的登革熱或茲卡病毒，全球每年得死好幾百萬人，病媒蚊開始向高緯度蔓延。話說回來，台灣沒蝙蝠嗎？台灣人口密度舉世之冠，何時會掛上「台灣肺炎」之名誰敢說不會有？

環環相扣，單純的原因造孽，卻在不同的地方展現惡果，暖化讓兩極融冰速度越來越快，北極航道因此開通，格陵蘭覆蓋在土地上的三公里高的冰層是科學家最為擔心的融冰，格陵蘭東南方的小島庫魯素克（Kulusuk）去年8月一塊足球場大小的冰塊高達125億噸，直接從冰川上融化掉落，破了歷史紀錄，如果格陵蘭的冰層全數融冰，全球海平面將上升七公尺。

▲格陵蘭大規模的融冰正在發生。（圖／路透社）

另一方面，暖化讓北極圈包括西伯利亞的永凍土快速解凍，土下冰封的千萬年前的菌體病原都將陸續被釋放出來，新冠病毒不過是個小case，想到此，你難道不毛骨悚然？去年16歲瑞典少女Greta Thunberg 參加聯合國氣候行動峰會含淚對世界領袖發出怒吼，看看這個女孩，台灣的年輕人們，你們不汗顏？你們知道你們支持的政府正在幹些什麼事？

是的，台灣力小，阻止升溫沒什麼力量，但蔡政府正錯誤的能源政策，讓暖化火上加油，那就是成事不足敗事有餘，民進黨How dare you!，忘了台灣身處在什麼地理位置，忘了海島可能面對毀滅的天災，這才是最渾球的地方，海水漫淹台灣指日可待，殘酷地說，我們準備好了嗎？我們有能力準備嗎？這代年輕人恐將親眼目睹這世紀浩劫。

病毒見證了暖化惡果，中國大陸正在進行大西北的整治進行綠化工程，控制沙塵暴，降低CO2的排放，透過NASA衛星監測，全球新增的綠地，中國大陸就貢獻了25%，台灣呢？民粹當道，碳排居高不下，對口罩恐慌，是畫錯的重點，保護地球，保護生態，拯救環境才是救贖，諷刺的是，救了地球，才能照顧你的小私小利，否則一切都是空談，一個小病毒，可以讓整個人類文明癱瘓，下個病毒還在排隊，大規模的融冰正在發生，我們還有多少時間？

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