碩士生網購「迷幻香菇」蕈株　家中無菌室栽植！警埋伏2個月抓人

▲碩士生網購毒品迷幻香菇蕈菇，到超商領取包裹。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大偵五隊日前破獲毒品案，向上溯源調查時，發現一名碩士生在網路上買了二級毒品「迷幻香菇」蕈株，在家中設無菌室栽植，警方鎖定身份住處後，經2個月調查跟監，見時機成熟趁他外出時將他逮捕，隨後起獲3罐蕈株培養瓶及相關栽植材料，訊後依毒品罪移送偵辦。

▼警方趁碩士生外出時將他逮捕。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，108年12月初，刑大偵五隊調查破獲毒品案，溯源調查時，發現台中市一名陳姓碩士生，透過通訊軟體Telegram購買5公克第二級毒品「迷幻香菇」籽粒，取得後在家中栽植，警方鎖定後成立專案小組，並報請新北地檢署指揮。

經過2個月跟監蒐證，12日下午見時機成熟，趁陳男外出時，眾警一湧而上將他逮捕，隨後在他住處自設的無菌室查獲培養中「迷幻香菇」蕈株3瓶、培養箱以及栽植用蛭石、真珠石、石膏等素材，訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送臺中地方檢察署偵辦。

▼碩士生設置無菌室培植 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，新興毒品「迷幻香菇」，常出現在國外的夜店或私人派對上，因其中含有西洛西賓（Psilocybine）及裸頭草辛（Psilocine）成分，食用後會影響中樞神經，讓人感到肌肉放鬆、產生類似LSD的迷幻感，但也有噁心、嘔吐、嗜睡、肌肉無力等副作用，過量攝入恐有致死風險，因此將「迷幻香菇」列為第二級毒品，警方將持續追查該毒品販毒網絡，並呼籲民眾切勿以身試法而危害自身健康

腦公！你不可以賴帳喔

▼警方起獲第二級毒品迷幻香菇培養罐 。（圖／記者陳以昇翻攝）