敏感時刻「無聊」偷獵果子狸　貴州男子遭逮：十分愧疚

▲貴州胡姓男子偷獵果子狸遭逮。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

貴州一胡姓男子因新冠肺炎疫情爆發，在家無所事事，興起上山偷獵野味打牙祭的念頭，經民眾發現舉報後，遭當地派出所逮捕，沒收其自製的捕獵器等犯案工具及野生動物兩隻。當地派出所表示，嫌犯胡某將捕獵器安裝在家後山的樹林中，通過非法手段捕獲了兩隻果子狸，隨後自行宰殺食用，全案正進一步審理中。

▲胡姓男子偷獵的果子狸。（圖／翻攝人民網）

據《七星關公安》官方公眾號顯示，貴州畢節市七星關分局團結派出所8日收到民眾舉報，有人這幾天常帶著捕獵工具，鬼鬼祟祟地在村裡後山遊蕩，疑似偷獵野生動物。當地派出所接獲消息後，將犯罪嫌疑人胡某堵在家中並將其抓獲，同時收繳到捕獵器和野生動物兩隻。

犯罪嫌疑人胡某遭捕後坦承，因疫情爆發閒賦在家無事可做，便自製的捕獵器去山上打點「野味」換個口味，便將捕獵器安裝在後山的樹林中，捕獲了兩隻果子狸，隨後自行宰殺食用。嫌犯胡某經員警訓斥後也表示，「十分愧疚和後悔。」

▲武漢華南海鮮市場。（圖／路透社）

大陸新冠肺炎疫情仍持續爆發，位於武漢的華南海鮮批發市場內的非法野味販售，被外界認為是疫情傳播的源頭。由於野生動物生存環境較複雜，許多疾病的病原體就是在對野生動物進行獵捕、運輸、飼養、宰殺和食用等過程中擴散傳播，進而導致發各類傳染病肆虐大陸各地政府均強烈要求禁止販售、食用野味，以防疫情持續擴散。