把朋友「砍頭剁手腳」扔橋下！永和4惡煞互咬卸責　法官判主嫌無期徒刑

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名加拿大籍男子（顏伯萊）於前年8月遭友人殺害，遺體被分成多塊丟到中正橋下，新北地院於15日依殺人、毀損屍體罪，判美籍主嫌無期徒刑；依殺人、毀損屍體罪，判非裔共犯12年6月徒刑；依幫助傷害罪，分別判美籍犯嫌1年6月、台籍犯嫌6月，全案仍可上訴。

▲加拿大籍男子顏伯萊因毒品糾紛遭殺害、分屍。（圖／記者林裕豐攝）

警方調查，加拿大籍男子顏伯萊（Ramgahan Sanjay Ryan）是北台灣大麻供應商，曾捲入多起毒品交易案，因而遭到警方逮捕，雖事後有意退出販毒生意，但因拒絕透露買家資訊，美籍的孫武生（Mayer Oren Shlomo，綽號OZ）與非裔的班特（Ewart Odane Bent）懷疑顏伯萊是警方線民，前年8月21日動手將其殺害，還削去屍體頭部、四肢後，丟棄永和中正橋下。

▲加拿大籍男遭殺害分屍，警方「以刀追人」才有辦法破案，上圖為與兇刀同款刀具。（圖／記者陳雕文翻攝）

除孫武生、班特涉案外，警方還查出台男吳宣在案發前協助購買刀具，另名美籍共犯何傑生（Hobbie Jason Eugene）則幫忙購買汽油、煙火等物到現場，企圖協助毀屍滅跡。

據了解，警方成立專案小組搜查兇刀的來源，從永和到萬華，終於發現賣出刀具的專賣店，利用店內的監視器逮到幫忙買刀的吳宣，再從他口中問出嫌犯班特，後來又從班特得知其餘共犯，案件才順利偵破。

警方私下透露，主嫌孫武生的腦袋相當清楚，對於偵訊似乎早已做好準備，在5個小時的偵訊期間中僅承認曾經有到過現場，但沒有與死者見過面，甚至與班特發生供詞互咬的情況

▲主嫌孫武生菲律賓落網畫面。（圖／記者張君豪翻攝）

新北地院去年5月開庭審理時，孫男矢口否認殺人，堅稱是班特威脅要傷害他家人，他才指使吳宣買刀，並聯繫顏伯萊到河濱公園，他在一旁抽菸等待並未見到顏；等了2小時班特才回來，之後兩人一起離開，後來才知顏已遭到殺害。

而班特坦承損壞屍體犯行，但否認動手殺人，還兩度淚灑法庭，哽咽到無法言語。他直言，孫武生殺害顏伯萊後，恐嚇說他也是共犯，他害怕自己會跟死者一樣被殺害，只好參與分屍。

何傑生則坦承幫助殺人犯行，緊咬是受到孫指使才帶汽油和煙火到場，他因受孫的威脅，怕妻小遇害，一開始才不敢說出實情。至於唯一的台籍嫌犯吳宣，他供稱只有協助買刀，但其他外籍嫌犯都一口咬定吳宣有幫忙，甚至施放煙火當信號。

▼永和分屍案，凶嫌Bent與吳男遭移送。（圖／記者趙永博翻攝）