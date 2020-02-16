首例死亡「白牌計程車男」接觸者鎖定3人！銀色Wish疑曝光　同事驚遭調查

▲指揮中心強調，死亡的白牌司機接觸者已鎖定特定對象。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／綜合報導

中央疫情指揮中心指揮官陳時中16日宣布台灣新增首例新冠肺炎死亡病例（第19例），為中部一名61歲的白牌計程車男性司機，主要客戶都是有中港澳旅遊史的，現正清查通聯記錄，調閱監視器，鎖定3名台商有接觸史。目前檢測到51歲弟弟呈現陽性反應，暫無症狀。車行同事說，不久前他們才一起泡茶聊天，沒想到接到衛生局電話追查，恐將成為國內社區傳播警訊。

陳時中指出，確診死亡的計程車司機主要客戶都是有中港澳旅遊史的，現在正在進行通聯記錄通查得健保就診資料，並調閱監視器，希望在最短時間把他的接觸史完全掌握，同時確認感染源，希望不要讓疫情擴大。

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《TVBS新聞》晚間追蹤白牌計程車軌跡，在中部找到疑似銀色Wish休旅車目前正停在路邊，車行同事受訪時說，已經接到衛生單位電話打電話詢問接觸史，沒想到，他們不久前才一起泡茶聊天，短短10幾天竟成為國內首起死亡案例，甚至不排除成為「社區傳播警訊」。

指揮中心深夜11時強調，由於個案為一名白牌計程車司機，曾載運多名訪訪過春節的台商，其中有3位從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，指揮中心目前正深入追蹤3名台商及該個案之所有密切接觸者，「以現有資訊分析，一般民眾於社區得到感染的風險很低，尚無須提升防疫等級。」

陳時中在先前的記者會中說明，目前司機同住家屬有2位，非同住的有10位，醫護接觸者有60位，急診室接觸者有7位，全面採驗，初步結果60名醫護都是陰性，同住家屬1 人陰性，非同住家屬仍在追查，有2人住在台北，找尋的時間可能長一點，但行蹤接在掌握中。

陳時中說，新增2起確診病例可以說是社區人傳人，因為他們都沒有旅遊史，目前正在調閱監視器、通聯記錄，希望能找到感染源。其中第19例從發病到死亡是17天，其實時間非常短暫；第一層密切接觸者，因為他的職業會接觸到人，2/3至今2/16，有相關接觸者已經快接近潛伏期，相對樂觀，但不敢大意，所以往前推相關的接觸史都要追查。

監測應變官莊人翔說，15日有開一個專家會議，要加強社區監測，今天開始會增加社區監測三大方案，針對過去14天有國外旅遊史，曾經接觸到有發燒、呼吸道症狀的人，醫師都懷疑是高度可能感染者，多增加篩檢感染病毒，實施抗生素3日無好轉，且無明確病因，都做加強社區監測。

由於個案為1名白牌計程車司機，曾載運多名訪訪過春節的台商，其中有3位從中港澳返國，皆在家自主健康管理，且回台後皆曾因呼吸道感染症狀就醫，指揮中心目前正深入追蹤3名臺商及該個案之所有密切接觸者。指揮中心深夜11時強調，「以現有資訊分析，一般民眾於社區得到感染的風險很低，尚無須提升防疫等級。」