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黃偉哲推動台南智慧化城市獲行政院力挺　政務委員視察表達肯定

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▲行政院政務委員吳政忠視察台南市時，對台南市建置智慧交通軟硬體建設表示肯定。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院政務委員吳政忠視察台南市時，對台南市建置智慧交通軟硬體建設表示肯定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲力推智慧化交通管理，建置大台南智慧交通中心、智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台，獲行政院力挺；行政院政務委員吳政忠15日視察時，對台南市建置數位軟硬體建設表示肯定，期勉各項建設能讓台南交通更順暢，市民生活更便利。

台南市長黃偉哲表示，大台南智慧交通中心、智慧停車雲端數據平台皆獲交通部與經濟部相關補助，是台南市推動智慧化城市管理交通的最佳利器，也是中央台南市交通建設的支持，台南市政府將一步發揮整合這些建設的最大效益，融入市民的交通和生活。

政務委員吳政忠15日視察了大台南智慧交通中心、智慧停車服務體驗創新計畫雲端數據平台，從監控車流、即時疏導、雲端平台停車格位數據整合、提供民眾即時交通資訊等智慧交通管理作為，與使用者相互串聯，共同改善交通壅塞情況，他都表示肯定，也期勉台南市政府持續規劃結合中央補助、地方規劃與民間業者新式科技等力量建構完善的智慧交通管理系統，成為智慧城市交通應用典範案例。

交通局長王銘德表示，大台南智慧交通中心是現代化交通管理不可或缺的核心，涵蓋交通控制、公共運輸、停車管理、運具共享、雲端平台等5大系統，可即時掌握道路、公共運輸、共享運具的服務狀況，並隨時作出應變、下達指令，將成為確保台南市民交通順暢的利器。

王銘德指出，交通局已陸續於交通熱區停車格布建2500席地磁、2000席智慧路邊停車柱等物聯網相關設備與技術，「雲端數據平台」亦是智慧停車服務關鍵的一環，將路邊及路外停車資訊整合分析，未來甚至可預測並提供應用於城市交通治理，以及為民眾帶來更多元停車資訊服務。

台南市長黃偉哲感謝中央對台南智慧化交通管理建設的重視，交通局也會持續建置相關設備提升功能，發揮整體交通管理效益，增進市民便利和安全，提升生活品質，更能帶動城市的整體發展。

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