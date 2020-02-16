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「小明」無法回台是歧視？　柯文哲避答：就讓他們去吵架好了

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▲▼柯文哲出席台北燈節閉幕式。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席台北燈節閉幕式。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於「小明」無法回台，前總統馬英九和綠營槓上，批評是歧視。台北市長柯文哲16日出席台北燈節閉幕式，會後受訪被問及「你覺得有歧視問題嗎」？他笑而不答，強調其實科學都很簡單，可是要加入政治就變得很複雜，「他們要吵架就讓他們去吵架好了」。

針對陸配子女來台受限議題，衛福部長陳時中日前一句「沒選台灣國籍，那現在就必須自己承擔」言論，遭到馬英九前總統辦公室批評，防疫也不能忽略對人權普世價值的重視，該言論是《聯合國兒童權利公約》所要排除的歧視。

柯文哲提到，「陸配子女對我來講還是小事，我現在最頭痛的事，我估計大陸台商，不會少於20萬」，大陸台商要回來，這要怎麼應付啊？每個人都要檢疫14天，這才是大問題。

「這段時間我不太喜歡講話。」柯文哲強調，新冠病毒到底要怎麼處理，就一個對醫學比較了解的政治人物，應了解在未來6個月到底有沒有疫苗、有沒有有效藥物、藥物副作用大不大，針對濾過性病毒，要有科學數據，到底突變速度多快，如果會突變、傳播性很強，但是死亡率不高，「恐怕就要把它當成流感處理，防疫措施戰略就要改變」。

柯文哲感嘆，「其實科學都很簡單，可是你要加入政治就變得很複雜」，還是希望在未來幾個月內，科學數據比較清楚後，用一個科學務實方法決定政策要怎麼做，「在那之前，他們要吵架就讓他們去吵架好了」。

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