把海景跟城市搬上頭頂　紙雕藝術家的巴洛克式假髮

在大多數人眼中平凡無奇的紙張，到了藝術家Asya Kozina和Dmitriy Kozin的手上，把紙張變成了一頂頂巴洛克風格的紙雕假髮。在假髮上，藝術家加上了花卉、帆船，甚至還有高樓大廈、飛機、小提琴跟摩天輪，取代原本點綴的花朵，而這些令人嘆為觀止的假髮，全部都是利用紙張製作而成。

藝術家Asya Kozina透露，會喜歡紙張藝術，是因為曾接觸到祖母珍藏的紙藝書籤，來自東方的神祕藝術品讓她深深著迷，直到20歲的時候，她確定自己對於紙雕藝術的喜愛，決定要以紙張做成各式藝術品。

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一開始她也是做平面的紙藝，在遇見另一半Dmitriy Kozin之後，她在先生的幫助下，開始發展立體紙雕作品。由於她非常喜愛巴洛克與洛可可時期的奢華誇張美學風格，她以那時期象徵地位的假髮為靈感，製作一系列的巴洛克式的紙雕假髮，把當時假髮上的配飾換成了摩天大樓跟飛機，這系列作品融合了現代生活的產物與古典假髮的誇張，讓成果一推出就受到極大的注目。

圖文來源／colossal

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