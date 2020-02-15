日本列第一級注意會怎樣？指揮中心：「旅遊疫情建議、流行地區」不一樣

▲日本發生新冠肺炎疫情，病例持續增加。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒國際，日本也開始陸續有確診病例傳出，有些甚至找不到感染來源。中央流行疫情指揮中心14日宣布提升日本旅遊疫情建議等級至第一級注意，許多民眾聽聞後相當恐慌，擔憂從日本返國要被隔離檢疫？指揮中心15日特別解釋，「旅遊疫情建議等級」主要是提醒民眾前往該國應該做相關防範，以一級最輕微、三級最嚴重，無關居家檢疫措施；另一個「武漢肺炎流行地區分級」才與居家檢疫相關，且和旅遊疫情相反，一級為最嚴重。

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▲新冠肺炎旅遊疫情建議等級。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心針對國際間不同的流行傳染病，依據情節程度公布「旅遊疫情建議等級」，用意在於提供出國民眾安排行程參考，其中第三級警告(Warning)最為嚴重，建議民眾非必要避免至當地旅遊，接下來是第二級警示(Alert)，到當地採取加強防護，至於最輕微的第一級注意(Watch)，建議民眾應遵守當地一般預防措施，但和居家檢疫與否無關。

目前新型冠狀肺炎旅遊疫情建議等級中港澳全境已經列第三級警告、新加坡第二級警示、日本和泰國則列第一級注意。

▲新冠肺炎流行地區等級差異。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

至於「武漢肺炎流行地區分級」則是醫護人員法定傳染病通報依據，一級流行地區指的是「當地已經出現明顯不易控制的社區傳播」，目前包含武漢所在的湖北省、廣東省、浙江省、河南省等四個地區在列；二級流行地區則是「當地已經有相當程度的社區傳播」現在框列包含中國大陸其他省分以及香港、澳門。

這些地區（中港澳）返台民眾都需要居家檢疫14天；但一級地區者一旦出現症狀必須通報並入院隔離，採檢2次陰性才能解除隔離。二級地區者出現症狀先採檢送驗，可返回住所居家檢疫，後續出現肺炎或者檢驗結果陽性才須通報併入院隔離，2次採檢陰性可以返回住所。