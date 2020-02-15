給你滿滿的愛！愛上了就會拼命付出的星座TOP4　霸氣獅子就是要疼你！

▲愛上了就拼命付出，這4個星座的情人太幸福了！（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

常常聽到人家說「愛到卡慘死」，有些人談了戀愛就會毫不計較地付出，讓你感覺備受呵護，《星座好朋友》整理了4個愛意滿滿的星座，跟他們談戀愛，絕對會擁有滿滿的幸福感！

第四名：巨蟹座

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巨蟹座的溫柔貼心眾所皆知，他們幾乎不會對喜歡的人發脾氣，甚至會因為想讓對方過得更好，而自己犧牲許多，除非對方做了很過分的事情，不然他們都會默默承擔一切，只要他喜歡的人過得好，他就會認為一切都值得。跟巨蟹戀愛後你就會發現，他們絕對是超級溫暖的情人。

第三名：獅子座

強勢的獅子座，在感情方面相當重視責任感，不管是自己的顏面或是兩人的日常生活，霸氣的獅子會讓自己成為主導的一方，希望你聽從他的安排，其實他們相當照顧身邊的人，特別是另一半，其他人千萬別想欺負他們重視的人，雖然獅子很霸道，但都是出自於「為你好」，所以不要太快生氣，仔細觀察就會發現，其實獅子相當為你設想。

第二名：金牛座

在感情方面很慷慨的金牛，平常斤斤計較，但戀愛時卻是一點都不馬虎，不過，金牛的付出必須是有回報的，只要你懂得為他們付出，那他們勢必也會好好疼愛你，金牛座在愛情裡相當真心，且不會輕易改變。

第一名：天蠍座

敢愛敢恨的天蠍當然也很敢付出，他們總是心甘情願，雖然外表冷冰冰，但內心其實相當善良，在感情裡的他們很容易心軟，但又害怕自己的心軟會被利用，所以你會感覺天蠍常常嘴硬、口是心非，其實還是默默地為你做了一切，跟他們相處久了就會感受到。